Ottimi risultati oggi al 'Trofeo Ravano' di volley per gli alunni della terza B della Primaria di Arma di Taggia (Foto)

Si è svolta oggi, al Mercato dei Fiori in valle Armea, la selezione locale del ‘Trofeo Ravano Volley S3 Sanremo’ e, ancora una volta, gli alunni della terza B della Scuola Primaria di Arma (i ‘Pirati della Frutta’, come adorano farsi chiamare) si sono messi in evidenza nuovamente, in questa bella manifestazione, che è riuscita a coadiuvare sport e green.

Il trofeo Ravano ha visto primeggiare gli alunni della terza B di Arma con ben 2 primi posti su tre. Hanno vinto il primo posto come miglior tifo ed il primo posto come Premio Green.