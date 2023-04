Judo: anche lo Yoshin Ryu Bordighera al Trofeo del Ponente con 10 atleti categorie fanciulli e ragazzi

Anche lo Yoshin Ryu Bordighera presente al Trofeo del Ponente, gara di judo rivolto alle fasce giovanili, con 10 atleti nelle categorie Fanciulli 2014-2015 e Ragazzi 2012-2013: in quest’ultima si sono distinti Ludovica Pesce, Edoardo Bovenzi, Fabio Fiandrino e Alessio Sicari che hanno primeggiato nelle rispettive categorie. Medaglia di bronzo per Leonardo Capello, che ha fatto una prestazione sotto tono rispetto alle sue capacità ed Enea Giannini medaglia di argento che nonostante sia ancora alle prime armi, ha ben combattuto con avversari più forti.

Nei più piccoli, esordio brillante per Giorgio Carnesecca e Vladimir Bargan che conquistano l’oro nonostante la molta agitazione per la loro prima esperienza di gara. Bronzo poi per Gabriele Manno e Dali Nsibi che hanno comunque partecipato con determinazione.

Ora i giovani atleti inizieranno la preparazione per la gara del 6 maggio organizzata proprio dal sodalizio della città delle palme, a Bordighera dove hanno già mandato le loro conferme squadre dalla Francia e dal Belgio per un appuntamento decisamente di alto livello.