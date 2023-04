Calcio a 5 serie C, l'Airole chiude la stagione con una vittoria amara e saluta i playoff ai quarti di finale

Si chiude con una vittoria molto amara la stagione 2023 dell’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Le viverne infatti, dopo aver perso per 7-5 in casa del Genova C5 nell’andata dello spareggio che riservava uno degli ultimi due posti ancora disponibili per le final four regionali, hanno solo parzialmente riequilibrato il risultato nella gara di ritorno disputata venerdì sera al PalaRoja di Ventimiglia non riuscendo ad andare oltre il 5-4 contro un avversario apparso nettamente alla portata ma favorito da un Airole sceso nuovamente in campo con una formazione ridotta all’osso, vero e proprio leitmotiv del campionato. Condizionati dalle pesanti assenze di Filippo Caramello Canzone ed Antonio Romano e con diversi giocatori costretti a disputare tutto il match senza rotazioni i biancoverdi non sono mai riusciti a creare il break per distanziare gli avversari abili a chiudersi ed a non sbagliare le occasioni a disposizione nei momenti decisivi.

Dopo la rete ospite iniziale l’Airole andava a segno con Marco Foti e Fabio Casellato portandosi sul 2-1 con i genovesi ancora furenti per un gol annullato appena prima a causa della mancata applicazione della regola del vantaggio. Vantaggio che veniva invece concesso all’Airole poco dopo con i biancoverdi che non riuscivano però a capitalizzare l’azione ed il Genova che siglava in contropiede la rete del 2-2, vero e proprio momento chiave del match con Davide Trama che veniva allontanato dagli arbitri per proteste, causate anche da un episodio da rigore apparso clamoroso per un fallo di mano ospite in piena area pochi istanti prima, costringendo le viverne a giocare in quattro uomini gli ultimi minuti del primo tempo e creando ancora più difficoltà alla panchina biancoverde che si ritrovava a dover gestire tutta la ripresa con un’ulteriore limitazione nelle rotazioni con i soli Rossano Buono e Giuseppe Fedele pronti a subentrare.

Dopo aver resistito in inferiorità sul 2-2 fino all’intervallo l’Airole provava così a riorganizzarsi nella ripresa e si portava sul 3-2 con una magia di Vincenzo Gullace su punizione. Un vantaggio che durava però pochi secondi con gli ospiti che pareggiavano su corner e si portavano in vantaggio poco dopo su azione di rimessa. L’Airole si giocava così il tutto per tutto con il quintetto composto da Gabriele Prato in porta, Joel Valenti, Vincenzo Gullace, Fabio Casellato e Marco Foti che rimanevano in campo senza cambi per i restanti quindici minuti riuscendo nell’impresa di rovesciare e vincere la partita con due tiri liberi parati da Prato (vibranti le proteste della squadra di casa per la gestione arbitrale dei falli nell’arco dell'intera partita) e con due ulteriori reti di Gullace e Foti senza però ottenere il vantaggio di due gol che avrebbe ulteriormente alimentato la speranza nei tempi supplementari.

Grande delusione quindi nel post partita per l’entourage biancoverde che sperava di ritornare dopo cinque anni a disputare le final four regionali di serie C e bissare, o possibilmente migliorare, il terzo posto finale del 2018 e del 2020, anno nel quale però la serie C era stata giocata con girone unico regionale all’italiana.

«Desidero ringraziare coach Cristian Biancheri e mister Maurizio Cattaneo che aveva iniziato la stagione – ha commentato il Presidente Stefano Ricci – oltre a tutti quei giocatori che sono stati sempre disponibili dall’inizio alla fine regalandoci nel girone A di regular season la migliore stagione della nostra storia e poi affrontando i playoff con grandi difficoltà ma senza mai tirarsi indietro fino a sfiorare l’impresa di arrivare alle final four. Nella partita decisiva abbiamo purtroppo dovuto fare i conti con alcune assenze forzate davvero pesanti ed a maggior ragione va quindi il nostro applauso ai ragazzi che hanno portato a casa la vittoria in questa gara di ritorno seppur con un vantaggio non sufficiente per la qualificazione».

La stagione dell’Airole proseguirà quindi ancora solo a livello femminile con le vivernette sconfitte mercoledì scorso in casa del Genova Futsal per 8-4 (doppietta di Monica Paradiso e reti di Andrea Cento e Giada Pennini per le biancoverdi) ma pronte a cercare i primi punti del girone finale nell’ultima partita interna del campionato prevista per mercoledì prossimo al PalaRoja contro il Priamar Savona.