Basket, Serie D: il Bvc Sanremo sconfitto dal Lerici in gara 2 dei playout

Un buon Bvc Sanremo, orgoglioso e sfortunato per gli infortuni che hanno messo presto fuori causa i fratelli Daniele e Davide Tacconi, ha perso in casa con il Landini Lerici, terminando così un’annata difficile con l’amara retrocessione in Promozione.

Il commento del presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda: “Sul salto a due iniziale si è infortunato alla spalla Daniele Tacconi, che viene portato in ospedale. In seguito un brutto fallo avversario, manda anche Tacconi Davide, uno dei migliori marcatori del campionato, al pronto soccorso. La partita a quel punto è diventata nervosa e non siamo stati bravi a gestire i nervi al cospetto di una squadra più esperta e smaliziata e due nostri giovani, tra cui Markishiq, vengono espulsi, come da regolamento, per essere entrati in campo dalla panchina a protestare per un fallo antisportivo degli avversari. Pur rimanendo con solo sei giocatori, abbiamo recuperato il gap iniziale, giocando con coraggio, orgoglio e cuore, portandoci a +5 a metà del quarto tempo, prima di cedere al cospetto di un avversario più esperto, che ha sfruttato a proprio vantaggio gli episodi. Abbiamo affrontato davvero tanti problemi durante la stagione, però l’impegno dei sei/sette giocatori sempre presenti non è mai mancato, per questo voglio ringraziarli e congratularmi con loro per aver affrontato ogni partita a testa alta, cercando di dare sempre tutto, nonostante le difficoltà. Stiamo già lavorando per una collaborazione con società limitrofe per la prossima stagione”.

Bvc Sanremo - Landini Lerici 68-78 (10-23, 24-16, 21-12, 13-27)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 6, Deda 14, Tavanti 14, Dalla Rosa 14, Tacconi Daniele, Boero 3, Genovese 1, Markishiq 5, Fiorini, De Febis 11. Coach: Alessandro Deda.

Landini Lerici: Benevelli 7, Travaglio 2, Coari 27, Tripodi 13, Santacroce 5, Spadoni 6, Giananti, L. 5, Giananti D. 10, De Ferrari 3. Coach: Pedrini