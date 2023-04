Imperia Rinasce: "Parco urbano paradiso del birdwatching, opportunità da valorizzare"

Non tutti gli imperiesi sono a conoscenza della ricchezza che la natura della città offre. Scopriamo per esempio che il Parco urbano è un’area di interesse ambientale, punto di osservazione per un gruppo di fotografi amatori che praticano birdwatching.

A dirlo è la lista del candidato sindaco del centrosinistra Ivan Bracco Imperia Rinasce

La zona, ricca di uccelli e punto di passaggio nelle rotte migratorie, attira fotografi anche dal Piemonte e dalla Lombardia. È una passione che richiede davvero poche risorse, ma sicuramente non è favorita dal riversamento fognario alla foce del Rio Baite che chiunque può osservare attraversando il pontino all’ingresso del Parco urbano.