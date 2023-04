Pallavolo Maschile: vittoria in 1° Divisione per l'Unione Sanremo

Partono bene capitan Ghiretti e compagni (privi di Tinelli, Antonellini e Mauro) che, con ottimi servizi e muri imponenti, si aggiudicano il primo parziale per 21-25.

Bene anche nel secondo set: preciso El Jaidouli al palleggio e potenti gli attacchi dello schiacciatore Catalano, sempre di più un punto di riferimento per questa squadra. Il parziale si chiude 20-25 per i sanremesi.

Terzo set a senso unico: il Libero Capacci da sicurezza alla squadra in ricezione e sale in cattedra Brizio in attacco, schierato nel ruolo di schiacciatore/ricevitore. I matuziani si aggiudicano il parziale 19-25.

Da sottolineare la buona prova di Lorenzo Musa schierato nel ruolo di opposto.

Questi gli atleti Unione Sanremo:

De Panis

Capacci (L)

Fagioli

Musa

El Jaidouli

Catalano

Ghiretti (K)

Brizio

Bortesi (L)

Commento del tecnico: Buona gara! il gruppo sta lavorando con impegno e crescendo in tutti i fondamentali. Commettiamo ancora qualche ingenuità di troppo, soprattutto in fase difensiva , ma abbiamo ampi margini di miglioramento. Questo campionato ci serve per fare esperienza e crescere.

Prossima gara per i sanremesi sarà sabato 22/04 a San Lorenzo contro il Nova Volley.