Pallamano, vittoria in trasferta per l'under 13 dell’Abc Bordighera (Foto e video)

Gli under 13 dell’Abc Bordighera vincono in trasferta contro il Contes nell'incontro valido per il campionato dipartimentale francese Alpi Marittime.

“È stata una partita facile per l'Abc, vinta 24 a 6, contro una squadra ancora acerba e tutta in costruzione” - commenta l’Abc Bordighera - “Un’iniezione di fiducia per i nostri ragazzi che continuano ad inanellare un trend positivo negli ultimi giochi. Evidenti i miglioramenti dei singoli giocatori e il gioco di squadra che diventa ogni volta più costruito e tecnico. Ora mancano davvero pochi incontri e per questo bisogna tenere la concentrazione e l'impegno sempre ai massimi livelli”.

“Livelli di attenzione alti che devono essere tenuti anche dai nostri under 17 che ieri hanno affrontato la trasferta per disputare, oggi il primo concentramento dei playoff del campionato italiano FIGH Area 2. La squadra, targata Idrotecnica Piscine Becagli, affronterà due importanti e fondamentali partite: la squadra del Cologne prima e del Palazzolo dopo” - dice l’Abc Bordighera.

“Il prossimo appuntamento sarà poi il 23 aprile proprio a Bordighera dove l'Abc si è battuta per poter affrontare questa importante fase di campionato in casa” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Oltre 60 atleti arriveranno a Bordighera per affrontare la seconda fase dei playoff”.