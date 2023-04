Pallacanestro: Sea basket, Play off gara 1 ottavi di finale U 15 e U 17 vincenti

Ottimo inizio sia degli under 15 che degli under 17 in gara 1 degli ottavi di finale. I 15 hanno vinto in casa, faticando non poco contro l'Aurora Chiavari, gli under 17 hanno espugnato con grande fatica il campo del Meeting Genova. Ora si va a gara 2. Subito in campo gli under 17 martedì ore 1915 a Ospedaletti, mentre i 15 andranno a Chiavari venerdì .

"Complimenti ai ragazzi, sono state due partite pesanti e ricche di tensione, ma devo anche ringraziare le famiglie perché ci aspettano tanti chilometri su e giù per la Liguria intera. A tal proposito venerdì abbiano allestito pullman per la trasferta di Chiavari, se c'è chi si vuol unire a sostenere i ragazzi é il benvenuto, basta mettersi in contatto con noi" dichiara coach Bonino.