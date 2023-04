Calcio, Promozione: girandola di gol al ‘Morel’. Il Ventimiglia s'impone 5-2 al Baia Alassio

Il Ventimiglia, saluta il proprio pubblico con una larga vittoria sul ormai retrocesso Baia Alassio che comunque, giocando a viso aperto, ha impegnato i locali per mezz'ora fino a che i frontalieri non riuscivano a sbloccare il risultato prima con Verbicaro, servito da Bacigaluppi e 2' dopo, al 32', quando lo stesso Bacigaluppi veniva atterrato in area da Rossi; il successivo calcio di rigore, veniva realizzato da Rea che spiazzava Pampararo. La gara risultava piacevole per le diverse opportunità create in particolar modo dal Ventimiglia che al 3' della ripresa sfiorava il terzo gol quando Aretuso serviva Sparma che però calciava debolmente sul portiere che respingeva. Al 7' però, ci pensava Bacigaluppi a realizzare il terzo gol con un tiro a giro che s'insaccava verso il palo lontano. Gli ospiti, però hanno il merito di non abbattersi, al 9', riducono le distanze con Tesoro che appoggiava in rete a porta vuota. Al 19', il neo entrato Bertone calciava a fil di palo, ma era bravo Pampararo, nella circostanza a deviare in angolo.



Al 21', Verbicaro tirava sul portiere che non tratteneva la palla che a sua volta giungeva sui piedi di Bacigaluppi che appoggiava in rete. Al proposito, c'è da rimarcare la grande giornata del 2005 ventimigliese che ricordiamo, oltre ad avere realizzato la sua doppietta ha fatto un'assist al primo gol e in più si è procurato il rigore. La gara, riservava ancora altre reti: al 23' con Marquez che appoggiava colpendo di testa mettendo alle spalle di Haderbache e poi al 32' quando Aretuso veniva atterrato in area. Il 2° rigore per i frontalieri, lo calciava Bertone che segnava con freddezza. Dopo questo successo, il Ventimiglia può ancora sperare nella qualificazione ai play-off essendo a solo un punto dalla coppia genovese composta dal Borzoli e dalla Sampierdarenese. La prossima e ultima giornata del campionato i frontalieri se la vedranno nel derby ad Ospedaletti, squadra che sarà impegnata nei pay-out.

Solo la vittoria sugli "orange" potrebbe servire al Ventimiglia sempre che arrivino buone notizie dagli altri campi...



Queste le formazioni delle squadre.



VENTIMIGLIA: Haderbache, Zinghini, Rea, Peirano, Ierace, Addiego, Sparma, Aretuso, Verbicaro, Bacigaluppi, Ala. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Schittzer, Musumarra, Bertone e Guiderdone.



BAIA ALASSIO: Pampararo, El-Harzli, Negroni, Cavassa, Aurellio, Combi, Rossi, Odasso, Marquez, Sgrò, Tesoro. Allenatore: Montaldo. Sono subentrati: Galassi, Possemato, Rodriguez, Barisone.



Arbitro: Andrea Martino (sez. Savona). Assistenti: Matthias Crisafulli sez. Imperia) e Filippo Morbelli (sez. Albenga).