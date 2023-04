Calcio a cinque: gli Under 10 del Riva Ligure si aggiudicano il Campionato provinciale

Come da pronostico il Riva Ligure si è aggiudicato il Campionato provinciale di Calcio, a cinque, under 10, del Centro Sportivo Italiano. Lo ha decretato in maniera netta sul campo sportivo di Badalucco la vittoria sul Caramagna Rossa. I rivesi hanno infilato il pallone in rete ben otto volte. Meritatamente saranno loro a rappresentare la Liguria ai Campionati nazionali che si svolgeranno a Nova Siri, in provincia di Matera.

Il Caramagna rossa è uscito sconfitto , ma soddisfatto per essere andato in rete due volte contro la squadra più forte del campionato.

In precedenza i rossi del Caramagna, nei quarti di finale, avevano sconfitto il Badalucco, la squadra di casa, per 5 a 2.

”I nostri ragazzi più grandi, che hanno inaugurato i playoff – ha detto il mister del Badalucco Maurizio Donzella – contro la squadra rivelazione sono stati bravissimi. Complimenti ai bambini oggi è stata una giornata bellissima. Hanno fatto una partita tirata fino all'ultimo. Complimenti anche ai più piccoli. Oggi sono completamente soddisfatto. Abbiamo difeso a testa alta i nostri colori”

I rossi l’osso duro lo hanno trovato nel Sanremo, affrontato in semifinale. Per sconfiggere i matuziani di stretta misura, 3 a 2, ci sono voluti i tempi supplementari. Il Sanremo, in precedenza nei quarti aveva sconfitto per 7 a 1 i ragazzi dell’Oratorio di Piani di Imperia.

Il Borgo di Sanremo si è distinto per il punteggio più netto, mandando a casa per 10 a 1 il Caramagna blu, affrontato nei quarti di finale. Poi però ha pagato pegno con il fortissimo Riva Ligure. Ha perso la semifinale per 4 a 1.

C’è stato un altro vincitore in questa giornata lunghissima, iniziata alle 9:00 e conclusasi con il fischio del direttore di gara alle 17:25. E’ stata la perfetta organizzazione dei playoff, garantita dall’ASD Badalucco 2009. E’ stata una grande festa che ha richiamato a Badalucco circa duecento persone che hanno fatto il tifo al campo, ma hanno anche invaso, nelle pause, i carrugi del paese. E questo è niente rispetto all’appuntamento del CSIamo previsto sempre nel centro della Valle Argentina per il 30 aprile. Il direttore organizzativo dell’ASD Badalucco 2009 Giampiero Boeri è già all’opera. Sarà un’altra grande festa.