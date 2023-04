Arma di Taggia: da Milano a Marrakech in moto per aiutare i bambini bisognosi

"In sella ad una moto da quando avevo tre e con le mani nei motori da fin da giovanissimo. Ho percorso quasi 2.000km in 148 ore a bordo di un velosolex attraversando tutta l’Italia…".



Si presenta così Luca Greco, 40 anni rider e preparatore dei suoi mezzi ‘ignoranti’ che oggi ha fatto tappa per il rifornimento ad Arma di Taggia. Luca, partito sa Milano e diretto a Marrakech, compirà tutto il percorso in velosolex (moto assemblata in proprio) con uno scopo ben preciso: raccogliere fondi per aiutare i bambini bisognosi.



