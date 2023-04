Venerdì 21 aprile 2023, alle ore 9.30, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Imperia, la Sezione Aned di Savona-Imperia organizza la Cerimonia a ricordo del Conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare per la Resistenza alla Provincia di Imperia, l'evento è stato patrocinato dalla Provincia di Imperia e dal Comune di Imperia, oltre dall'Isrec e dall'Anpi Provinciale.

"La Cerimonia avrà inizio alle ore 9.30 - spiegano gli organizzatori - con la deposizione di una corona di alloro e gli onori ai caduti alla lapide all'interno dell'ingresso della Provincia di Imperia, per ricordare i caduti della Lotta di Liberazione della prima zona e della deportazione degli imperiesi nei campi nazisti. Dopo i saluti del Presidente della Provincia On.le Claudio Scajola, del Presidente dell'Isrec On le Giovanni Rainisio e del Presidente dell'Aned Simone Falco e delle Autorità presenti, vi saranno testimonianze ed aneddoti tratti dal libro scritto da Enzo Ferrari e redatto dall'Isrec di Imperia dal titolo 'Due giornate con il Presidente', dove vengono raccontati le due giornate del 15 e 16 Novembre 1980 della visita Istituzionale del Presidente della Repubblica Sandro Pertini quando venne ad Imperia per il conferimento della Medaglia d'Oro al Valor Militare alla Provincia di Imperia. Seguiranno gli interventi di una rappresentanza degli studenti della scuola primaria 'Nazario Sauro' con delle letture".



(in basso la locandina dell'evento)