Ventimiglia in lutto per la morte della professoressa Rosalba Giunta in Lucisano

La città di Ventimiglia è in lutto per la scomparsa della professoressa Rosalba Giunta in Lucisano, improvvisamente deceduta, all'età di 70 anni, nell'ospedale di Sanremo.

Lascia il marito Franco, i figli Luca e Marco, la sorella Graziella, i nipoti e i cognati. Rosalba era una stimata e amata professoressa del liceo Aprosio di Ventimiglia. La notizia della sua improvvisa morte ha gettato nello sconforto la città, gli amici, i colleghi, gli alunni e coloro che l'hanno conosciuta, che hanno lasciato molti messaggi di cordoglio alla famiglia.

Il funerale di Rosalba Giunta avrà luogo martedì prossimo alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino, ove verrà celebrata la santa messa di suffragio, in presenza della salma.