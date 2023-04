E’ stato definito il programma per l’inaugurazione del nuovo tratto di ciclabile tra San Lorenzo e Imperia.

L’evento si terrà sabato 22 aprile quando verrà aperto l’ultimo segmento rimasto da ultimare del progetto originario del parco costiero.

Il raduno delle due ruote si terrà alle 11, dall’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare, quando partirà una pedalata di circa 4 chilometri fino al parcheggio Borgo Prino a Imperia.

Nel piazzale Santa Lucia di Borgo Prino Imperia, dalle 12.30, i ciclisti troveranno gli stand dei comuni della ciclabile del ponente con con cibo, intrattenimento e animazione.

Alle 12,30 si terrà un’esibizione di Bike Trial; alle 14 animazione con la Compagnia del Teatro dei Mille colori; alle 14,45 la seconda esibizione di Diego Donadonibus Biker mentre alle 15,15 musica dal vivo con i “Piano B.”.

“Sabato 22 aprile – anticipano gli organizzatori – sarà una vera festa che celebrerà l’inaugurazione del completamento della pista ciclabile San Lorenzo al Mare – Imperia. Un’occasione per pedalare in compagnia in uno degli angoli più suggestivi della Liguria”.