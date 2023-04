Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 APRILE



SANREMO



7.00. Escursione ad Anello Montalto - Carpasio - Glori – Montalto tra borghi, campagne e santuari nella media Valle Argentina, toccando angoli poco noti dell’entroterra. Evenro a cura della sezione di Sanremo del CAI (12 euro). Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione FS), info 335 5492233 (Adriano Ferrandini)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: ultimo giorno della mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, prorogata sino al 20 aprile(h 10.30/12.30-16.30/19)

10.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero (h 10.30/12.30-16.30/19)

12.30. Arrivo della Ultramaratona Milano-Sanremo di 285 Km sul tracciato della Classicissima di ciclismo. Arrivo in corrispondenza dei Bagni Lido (per saperne di più cliccare questo link)



16.30. Conferenza dell’avvocato Luca Fucini, nuovo Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, sulla famiglia di Italo Calvino e i rapporti con la Francia. Partecipa la professoressa Graziella Ferrari, fiduciaria di Sanremo della SIDEF. Introduce l'incontro il musicologo Freddy Colt. Sala consiliare del Museo Civico di Palazzo Nota, ingresso libero

IMPERIA

10.00-19.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 22ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Borgo Marina, anche domani (locandina con il programma)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

15.00-17.00. Secondo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957

17.00. Per la rassegna ‘Venghino Signori’, ‘Uluç Alì’ (L'ultimo grande corsaro): spettacolo teatrale di e con Gianni Oliveri. Regia di Giancarlo Fares. Teatro de Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 3297433720 (più info)



18.30. Per la rassegna ‘Librinsieme’, incontro con Massimiliano Scuriatti per il suo libro ‘Le lacrime dei pesci non si vedono’, edito da La Nave di Teseo. Conduce l'evento Gabriella Badano. Auditorium del Museo Navale, calata Anselmi

VENTIMIGLIA



8.30. XXI Passeggiata di Primavera a cura del CAI di Ventimiglia: camminata panoramica non competitiva adatta a tutti di circa 10 Km ca. Iscrizioni ore 8.00 piazza Marconi (Marina San Giuseppe) partenza ore 9.30 (adulti 12 euro, bambini fino 12 anni 6 euro. Ristoro finale. Consigliato abbigliamento da trekking (più info)

10.00-18.00. ‘Toys and Tender’ (ultimo giorno della 1ª edizione): evento espositivo dedicato alla combinazione dei giocattoli installabili a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) con i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva). Porto di Cala del Forte, ingresso libero (più info)

10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



15.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta

15.30. Nell’ambito della mostra-evento ‘La Ferrovia della Val Roia’, Mario Dalmasso del Comitato Spontaneo ‘Un Treno e un Parco per l'Europa’ relazione su ‘Un Treno per lo sviluppo sostenibile transfrontaliero’. Alle 16, chiusura del convegno alla presenza degli amministratori locali, provinciali e regionali francesi ed italiani. Alle 17, Concerto dell'Orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta

VALLECROSIA

9.00. 19ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, ‘Cinemusica’: concerto con Arie tratte dalle più celebri colonne sonore. Soprano: Veronica Ioppolo. Baritono: Marco Galli. Pianoforte: Adriana Costa. Sala Polivalente, via Colombo, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. ‘Volti e Mare di Bordighera’: mostra con disegni e dipinti di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 20 aprile

OSPEDALETTI



6.00-13.00. ‘Ricordando la Sei Giorni del 1948, prova di regolarità in Vespa

TAGGIA



16.30. Convegno dal titolo ‘Omaggio al nostro concittadino Pasquale Anfossi’ con relatori i Professori: Fabrizio Brezzo, Giovanni B. Martini, Alessandro Barlucchi, Mirco Rebaudo. Introduce Simona Rosciani + concerto della Banda P. Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Evento a cura del Centro Culturale Tabiese Convento dei Padri Domenicani, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00. Per ‘Incontri di Primavera’ (1ª edizione), apertura straordinaria dell’Oratorio della SS. Annunziata (davanti al porticciolo ed al ‘mappamondo). All’interno si ammireranno le opere dei fratelli Biasacci da Busca, pittori conosciuti in loco che hanno lavorato con maestria nella valle in epoca quattrocentesca. Visita destinata ai soci dell’Associazione ‘Communitas Diani’

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. ‘RipuliAMO le spiagge, c’è un mare di lavoro da fare’: giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino, aperta a tutti, con punto di ritrovo previsto alle ore 10 presso la sede della Fidas in via XXV aprile, angolo Lungomare delle Nazioni, info e adesioni al 349 1497090

CERVO



9.00-13.30. Corso di formazione di Body Drumming per insegnanti di ogni ordine e grado, organizzato dall’Associazione San Giorgio di Cervo, con Riccardo Pinotti. Sala del Castello dei Clavesana in Piazza Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

11.30. ‘Festa per una sana e robusta costituzione’: giornata di festa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia con l’adesione di numerose associazioni in occasione dei 75 anni dalla promulgazione della Costituzione. Intervengono numerosi relatori. Palabigauda

DOLCEACQUA



17.00. Presentazione del libro ‘Tutti i Colori tranne Uno’ di Luca Ammirati. Evento in collaborazione con il Centro Culturale e Ricreativo e la libreria AmicoLibro di Bordighera. Al termine degustazione con il Rossese di Dolceacqua offerto dalla Cooperativa Maixei. Castello dei Doria, ingresso libero su prenotazione 0184 206666 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



12.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (2 partite, Finale del Doppio: 12.00; Finale del Singolare: 14.30). Monte-Carlo Country Club (più info a questo link)

15.00. ‘Il barbiere di Siviglia’: Rappresentazione dell’opera di Gioachino Rossini di Rossini. Direzione musicale Gianluca Capuano, Scenografia Rolando Villazón. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



10.00-19.00. Nice Art Expo 2023: salone internazionale d’Arte Contemporanea di Nizza. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)



16.00. ‘Hypersensoriel’: l’ipnotizzatore Messmer torna a presentare le ultime esibizioni del suo spettacolo ipersensoriale. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)

