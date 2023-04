Desideri rinnovare il tuo salotto con un nuovo divano?

Se stai cercando di dare nuova vita al tuo living, se vuoi un arredamento moderno che sia di tendenza, non perderti i divani e gli accessori di arredo disponibili presso la Galleria del Sonno Sofà a Taggia. Qui potrai acquistare divani e poltrone di alta qualità in modo semplice e conveniente grazie alla formula di pagamento personalizzata e iniziare a pagare dopo 60 giorni con rate a Tasso Zero! Non perdere questa occasione, l'offerta termina il 30 aprile!

La Galleria del Sonno è un'azienda storica con sede a Imperia e leader nel settore dei materassi e dei letti dal 1965. Recentemente ha rinnovato la sua offerta diventando anche Sofà. Per consolidare questo cambiamento, l'azienda ha aperto un nuovo showroom presso il centro commerciale La Riviera Shopville di Taggia interamente dedicato alla collezione di divani living.

Ogni prodotto della Galleria Del sonno Sofà nasce da una visione, un disegno e prende forma attraverso la scelta dei materiali e delle finiture. Per il team della Galleria del Sonno Sofà, il divano non è solo un arredo per il salotto, ma rappresenta uno stile di vita fatto di comfort e design. Una volta scelto il modello, avrai la possibilità di personalizzarlo con le sedute, i rivestimenti e gli accessori grazie ad un'ampia selezione di materiali di qualità e adattarlo alle tue esigenze e ai tuoi gusti personali.

Tutti i modelli sono di design e sono contraddistinti dall’inconfondibile qualità Made in Italy.

Approfitta subito dell'offerta! Puoi chiedere un finanziamento a zero costi, senza busta paga e inizi a pagare dopo due mesi. La consegna è gratuita.

Per ulteriori informazioni ti consigliamo di recarti presso i punti vendita di Imperia, in via Amendola 29-33 e ad Arma di Taggia, presso il Centro Commerciale La Riviera Shopville.

Oppure puoi telefonare ai numeri 0183 273075 di Imperia e 0184 462459 di Arma di Taggia o visitare la pagina web: www.galleriadelsonno.it

Contatti social:

Pagina Facebook

Instagram