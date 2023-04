Calcio. Serie D, non basta il cuore del Casale: la Sanremese vince 1-0 e consolida il secondo posto

SANREMESE-CASALE 1-0 (1' Larotonda)

95' Finisce qui. Il cuore del Casale non basta per recuperare la rete di Larotonda. La Sanremese vince e consolida il secondo posto in classifica

91' Lanza decentrato prova una palombella che termina molto alta

90' saranno cinque i minuti di recupero

87' l'autore del gol Larotonda lascia il posto a Secondo

85' ci prova ancora il Casale con le squadre che si stanno allungando ma nessuna riesce a trovare il gol

81' Valagussa vede fuori dai pali Dragone e prova da centrocampo ma non trova la rete

79' Fossati e Daidola per Vicini e Di Battista nel Casale

77' primo giallo del match per Gagliardi

76' Panattoni si divora la chance del raddoppio

73' nella Sanremese dentro Giacchino e Maglione, fuori Scalzi e Nouri. Nel Casale Lanza Per Ferro

69' preme il Casale: Moreo costringe Tartaro a un intervento in due tempi

67' colpo di testa del solito Ferro che cerca il secondo palo e va molto vicino al pareggio

65' Panattoni appena entrato si Avventa sul rilancio fuori area di Dragone, ma la sua deviazione termina poco distante dal palo della porta sguarnita

62' doppio cambio per i padroni di casa: Panattoni e Riviera per Del Barba e Aita

60' ancora Ferro, il più pericoloso Degli ospiti, riceve in area spalle alla porta, si gira e calcia un po' debolmente. Plastica ma efficace la parata di Tartaro

56' cross di Rizzo, la palla arriva a Nouri ma è ottima la chiusura di Dragone

53' primo cambio nel Casale: fuori Mazzucco dentro Kemayou

46' Ferro di testa da corner prova la prima conclusione del secondo tempo

Inizia la ripresa

Finisce senza recupero il primo tempo

44' conclusione di Ferro deviata da Valagussa In corner

40' ci prova Vicini di sinistro, tiro che non esce di molto con Tartaro che aveva già battezzato fuori la conclusione

35' ancora dall'asse Rizzo-Scalzi nasce un'occasione per quest'ultimo che porta la Sanremese a guadagnare un corner

33' Scalzi cerca Rizzo in profondità, ma la palla è troppo lunga e diventa comoda per Dragone

29' prova a uscire il Casale e mettere pressione sulla trequarti matuziana, ma al momento i padroni di casa sembrano in controllo

15' primo squillo degli ospiti con Baggio che di prima intenzione batte a rete un pallone arrivato da sinistra, bravo Tartaro a bloccare

9' due conclusioni, prima Scalzi e poi Rizzo, entrambe a centrare i guantoni di Dragone che si rifugia in corner

3' Gagliardi al volo di sinistro prova subito a raddoppiare ma la sua conclusione è ampiamente larga

1' Sanremese già avanti: primo corner, palla buttata in mezzo da Gagliardi, serie di sponde di testa e poi è Larotonda a spingere la palla alle spalle di Dragone

1' inizia il match!

SANREMESE: Tartaro, Mikhaylovskiy, Bechini, Del Barba, Gagliardi, Aita, Valagussa, Rizzo, Nouri, Scalzi, Larotonda. A disp. Bohli, Bregliano, Maglione, Riviera, Aperi, Giacchino, Panattoni, Owusu, Secondo. All. Giannini.

CASALE: Dragone, Zoboli, Oproiescu, Mazzucco, Ferro, Esposito, Perna, Vicini, Baggio, Di Battista, Moreo. A disp. Dosio, De Felice, Lanza, Daidola, Fossati, Cipollone, Brasolin, Kemayou. All. Pierantoni.

ARBITRO: Benestante di Aprilia