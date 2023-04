Nuovo totem interattivo a Vallecrosia, Piardi: "Innovazione per dare informazioni sulla città a cittadini e turisti" (Foto e video)

Vallecrosia è sempre più innovativa e tecnologica. Nei giorni scorsi è infatti stato installato sul solettone sud, vicino all'incrocio del centro città, un totem interattivo. “A Vallecrosia è stato installato un totem interattivo attraverso il quale il cittadino, cliccando sul display, può avere informazioni su meteo, temperatura, allerta meteo ma anche notizie culturali, come eventi e spettacoli" - fa sapere il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi - “E’ un modo per dare informazioni sulla città a cittadini e turisti. È, infatti, stato posto in centro in modo tale che sia fruibile in un contesto dove ci sono il mercato, il parcheggio e vi è molto passaggio”.

“Anche Vallecrosia si sta avvicinando a quella che è una forma di informazione più vicina ai cittadini” - sottolinea il vicesindaco - “E’ stato un lavoro lungo, abbiamo dovuto chiedere i permessi all’Anas per l’installazione. Ci avvalleremo della collaborazione della ditta che lo ha consegnato e installato e che si occuperà di tutta la manutenzione, la sorveglianza e il ripristino, qualora l’apparecchiatura dovesse rompersi o guastarsi. Inoltre, i negozi e le attività della città ma anche della vallata, se vorranno potranno comprare spazi pubblicitari dalla ditta che se ne occupa, in questo modo la pubblicità passerà poi sul totem durante la giornata”.

“Il vecchio schermo che era presente sul solettone verrà posizionato alle Garibbe. Un altro schermo, invece, verrà poi posizionato nei pressi della rotonda vicino alla Conad” - svela Piardi.