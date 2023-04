Pallacanestro: tutte le squadre agonistiche del Sea Basket Sanremo qualificate per i play-off

Grazie soddisfazione per le squadre agonistiche del Sea Basket Sanremo (Under 13, 15 e 17), tutte qualificate per i play off.

“Siamo molto contenti di questa prima fase dei campionati. I ragazzi si sono impegnati – evidenzia Mauro Bonino - e i risultati sono molto positivi. Ora affrontiamo i play off e cercheremo di andare più avanti possibile”.

Domani iniziano gli Under 15 che, in gara 1, affronteranno alle 17 ad Ospedaletti, l’Aurora basket Chiavari. Gli Under 17 giocheranno domenica a Genova contro la forte squadra del San Rocco. "Aspettiamo gli appassionati per sostenere i ragazzi” dichiarano i dirigenti del Sea Basket.