Calcio a 5, a Badalucco si chiude il campionato provinciale under 10 (Foto)

Si conclude domenica prossima a Badalucco, sull’erba di Regione Pre-Martin, il campionato provinciale under 10 di calcio a 5 del Centro Sportivo Italiano.

“Per la prima volta verrà sperimentata la formula dei playoff, deliberata dal Comitato Provinciale del CSI" – spiega Giampiero Boeri, segretario del direttivo dell’ASD Badalucco 2009 – "Abbiamo voluto adottare questa soluzione per evitare l’enfatizzazione dei punteggi delle sei giornate precedenti, nell’ottica di un'attività poco competitiva e molto inclusiva, secondo lo spirito con cui nacque molti anni fa il centro sportivo italiano”.

L’organizzazione della giornata è stata curata nei minimi particolari. “Nella mattinata si svolgeranno tre partite di quindici minuti ciascuna" – dice Roberto Oliva, vice presidente del sodalizio bauchegno - "Saranno questi i quarti di finale: alle 9:30 Caramagna Rossa vs Badalucco; alle 10:30 Sanremo vs Oratorio Piani di Imperia; alle 11:30, infine, scenderanno in campo il Borgo di Sanremo e il Caramagna blu. Dopo la pausa pranzo, per tutti alla pizzeria La Stua, intorno alle 14 inizieranno i quarti di finale. In questa fase la squadra di Riva Ligure, grazie al suo punteggio pieno affronterà la vincente del mach tra Borgo e Caramagna Blu. Intorno alle 16:30 si dovrebbe arrivare alla squadra vincente in assoluto, che andrà alla fase nazionale, che si svolgerà a Nova Siri, in provincia di Matera”.

Il condizionale sui tempi è d’obbligo perché trattandosi di playoff, quindi gare ad eliminazione diretta è prevista anche l’evenienza dei tempi supplementari, due di 5 minuti ciascuno, e dei calci di rigore (3 per parte ed eventualmente ad oltranza) in caso di pareggio.

La compagine dell’ASD Badalucco 2009, che sarà padrona di casa arriva all’appuntamento con molte speranze per consolidare un crescendo. “Le precedenti giornate hanno dimostrato che i nostri ragazzini – dice l’allenatore titolare Maurizio Donzella – hanno stoffa per arrivare ad importanti risultati. Tutte le volte che non sono stati falcidiati da qualche malattia di stagione e si sono impegnati hanno fornito ottime prestazioni in campo. L’importante è che, soprattutto in questa giornata, che siamo i padroni di casa, sotto gli occhi di tutti, ascoltino bene i consigli della panchina e siano educati sul terreno di gioco”.

Giampiero Boeri è particolarmente orgoglioso della decisione del Comitato Provinciale del CSI che fa capo a Giorgio Minchella, di far svolger a Badalucco la finale con i playoff. “E’ per noi il giusto riconoscimento di una fase di ripresa. La nostra struttura sportiva era stata devastata dall’alluvione dell’ottobre 2020, ora si presenta ancora più bella e funzionale. Con i playoff e con l’appuntamento del CSIAMO di fine mese Badalucco dimostra che il fango con cui l’Argentina aveva sommerso tutto è solo un brutto ricordo. Il paese è in fase di ripresa e non a caso uno dei nostri sponsor il Bar Pradio, offrirà uno dei suoi rinomati gelati assolutamente artigianali a ciascun partecipante, un po’ per dire è tornata la primavera".