Imperia: domenica al Museo Navale incontro con Massimiliano Scuriatti e il suo nuovo libro

Domenica alle 18.30, all'Auditorium del Museo Navale di Imperia, incontro con Massimiliano Scuriatti per il suo libro 'Le lacrime dei pesci non si vedono', edito da La Nave di Teseo. Conduce l'evento Gabriella Badano.

La presentazione rientra nella serie di eventi Librinsieme, il Patto per la Lettura realizzato dal Comune di Imperia, con la Biblioteca Civica L. Lagorio, e le librerie della città. L'appuntamento con Scuriatti è organizzato dalla Libreria Ragazzi, e rientra tra le attività dell'edizione 2023 di Sol&vento.



Massimiliano Scuriatti scrittore, docente, organizzatore e responsabile editoriale, è nato in Sicilia e vive in Lombardia. Si occupa di narrativa, saggistica, teatro e collabora con la televisione. Tra le sue attività, quella di studioso e curatore delle opere teatrali di Giuseppe Fava. Ha pubblicato opere dedicate a Fava, Totò e Lorenza Mazzetti.