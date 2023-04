L'asilo Corradi di Arma di Taggia verrà demolito e ricostruito, approvato il progetto esecutivo

La Giunta di Taggia ha approvato il progetto esecutivo che prevede la demolizione e ricostruzione dell'asilo Maria Ausiliatrice Corradi in via Papa Giovanni XXIII ad Arma. Il nuovo edificio scolastico, verrà rialzato diventando così a tre piani e guadagnando 2 classi in più, per ospitare quindi 24 bambini in più.

Il costo dell'intervento è di circa 1.7 milioni di euro, finanziati attraverso fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. "Sono molto soddisfatto - spiega l'assessore ai lavori pubblici Espedito Longobardi - ed è sicuramente un progetto ambizioso che punterà prima di tutto sulla messa in sicurezza. La nuova scuola sarà quindi in linea con le più recenti normative antisismiche. Ora, il progetto passerà dalla Centrale Unica di Committenza e quindi si andrà a bando per affidare i lavori. Ci vorrà del tempo ma una volta terminata la costruzione, avremo un nuovo asilo a beneficio di tutta la comunità".