Il Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller di Bordighera ha festeggiato il 61esimo compleanno di Rezio Canale.

Amici e frequentatori della bocciofila si sono ritrovati sabato pomeriggio in via Stoppani a Bordighera per festeggiare il sanremese con un ricco buffet e un brindisi.

La festa è stata molto apprezzata da Canale, che gestisce, insieme alla moglie, il bar del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller.