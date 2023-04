Imperia, convocata la conferenza dei servizi sull’intervento di riqualificazione del campo di Baitè

Convocata la conferenza dei servizi per la realizzazione delle opere di miglioramento ed adeguamento del campo da rugby “Pino Valle” in località Baitè a Imperia.

Al tavolo saranno impegnati la Regione Liguria con il settore della difesa del suolo per le province di Savona e Imperia, quindi il ministero dei Beni culturali, il ministero dell’Interno, l’Arpal, l’Asl 1 e il Comune di Imperia con il settore urbanistica e servizio beni ambientali e del paesaggio e il dirigente della polizia municipale Aldo Bergaminelli.

Tre le date in calendario: il 28 aprile per poter richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, il 15 maggio per presentare pareri relativi alla decisione maturata in seno alla conferenza dei servizi e il 16 maggio quando è possibile convocare una eventuale riunione telematica.

L’intervento rientra nell’ambito delle iniziative “Sport e periferie” approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e finanziato con una somma di 900 mila euro.Un progetto affidato allo studio di professionisti Ferri/Gazzano di Civezza impegnato nella progettazione architettonica e strutturale e nella direzione dei lavori.

È prevista la realizzazione di quattro spogliatoi per le squadre e due per gli arbitri, l’infermeria, il locale tecnico e la segreteria. Saranno realizzate le tribune con 352 posti a sedere e saranno abbattute le barriere architettoniche per consentire la fruizione anche a persone con disabilità motorie.

La scarpata di accesso sarà consolidata con tecniche di ingegneria naturalistica. Il progetto guarda anche alla sostenibilità ambientale con una copertura di pannelli fotovoltaici, in grado di assicurare parte dell’energia necessaria all’impianto, e un pozzo artesiano per l’irrigazione del campo.