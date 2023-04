Alunni dell’Istituto Comprensivo di Taggia alle fasi regionali dei campionati di matematica

Importante affermazione per 10 studenti dell’ultimo anno della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Taggia al concorso 'Kangourou – giochi della matematica'. Si tratta della prima prova di un concorso nazionale al quale hanno partecipato più di 24 000 studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Gli studenti di Taggia che sono riusciti a superare la prima fase di selezione sono Camilla Cane (Primaria), Daniele Lanteri (Primaria), Arianna Pisciotta (Primaria), Davide Pratticò (Primaria), Marta Arnaldi (Secondaria), Alice Calzetta (Secondaria), Lorenzo Negroni (Secondaria), Sofia Perotti (Secondaria), Leonardo Prattico’ (Secondaria) e Samuel Scaramuzzino (Secondaria). Per loro si aprono le porte della finale regionale, che si svolgerà a Genova il prossimo 20 maggio. Solo superando questa ulteriore selezione si potrà accedere alle finali nazionali, in programma a settembre.

La partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Taggia al concorso Kangourou nasce dal progetto portato avanti dalle prof.sse Laura Paolino e Francesca Zorzoli, docenti di matematica e scienze della Scuola Secondaria. Entusiaste per il risultato ottenuto, hanno dichiarato: “Si tratta di una grande notizia per i nostri ragazzi poiché avranno l’opportunità di misurarsi con altri studenti provenienti da tutta la Liguria. Il progetto ha visto la realizzazione di un corso pomeridiano di potenziamento scientifico facoltativo e interamente gratuito per gli studenti. L’augurio è che i nostri ragazzi possano fare del loro meglio a Genova e che riescano a prenotarsi un posto per le finali nazionali”.

Agli studenti e alle docenti vanno i più calorosi complimenti!