Target: Servisco, servizi di sanificazione, igiene e disinfestazione

La Servisco nasce nel 1981, Giorgiana Gilardoni entra in azienda nel 1991 come socia e da circa due anni è l’unica titolare.

L’attività si è evoluta nel corso degli anni passando dalla vendita di prodotti per l’igiene della casa e della persona al servizio di prodotti per l’igiene, tappeti antipolvere e all’attività di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e disinfezione di bar, ristoranti, alberghi, capannoni, giardini, condomini, comuni, residenze per anziani e privati.

I tappeti antipolvere e antiscivolo dell’azienda sono ideali davanti i banchi della frutta e della verdura, davanti ai frigoriferi e banchi frigo di negozi o supermercati e nelle dispense di ristoranti e bar. Se vengono posizionati negli ingressi di hotel, ristoranti, uffici e ascensori diminuiscono i costi di pulizia fino al 30%.

Per quanto riguarda la lotta agli infestanti il team Servisco visiona prima la struttura e ne evidenzia le criticità, segnala poi i lavori che devono essere eseguiti o le avvertenze da seguire e infine a scadenze stabilite e concordate con il cliente effettua l’intervento di derattizzazione. La Servisco opera trattamenti di disinfezione e sanificazione utilizzando solo ed esclusivamente prodotti biocidi o P.M.C. con presidio medico chirurgico.

L’azienda dispone di un personale competente e qualificato che effettua controlli a cadenza periodica sia per i servizi di igiene che per i servizi Pest Control. I controlli sono tarati sulle esigenze del cliente e sono garanzia di un buon risultato nella lotta agli infestanti come topi, scarafaggi, formiche, mosche, zanzare e cimici, tutte specie largamente diffuse in ogni settore, sia pubblico che privato.

Settimanalmente la Servisco opera da Varazze a Ventimiglia e ogni quindici giorni anche su Genova, garantendo un servizio puntuale e qualificato.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

Dopo la stagione estiva la Servisco si è resa disponibile ad effettuare in Confartigianato dei momenti di formazione in materia di disintestazione e derattizzazione: chi fosse interessato a rimanere aggiornato può mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it