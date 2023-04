Pallanuoto: la Liguria ha vinto il Trofeo delle Regioni, in vasca anche l'imperiese Dellavalle

Vittorie nel girone con Marche, Lombardia ed Emilia Romagna, quindi nei quarti con il Lazio, in semifinale con il Veneto e nella finalissima ancora con le Marche. È stato questo il percorso che ha portato la Liguria a vincere il Trofeo delle Regioni di pallanuoto riservato alle formazioni femminili composte da atlete nate dal 2008 in poi, andato in scena nei giorni precedenti le festività pasquali ad Ostia.

“Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto – commenta il tecnico della selezione ligure Piero Ivaldi, a Ostia con il presidente Silvio Todiere e la dirigente Carla Ogliastro – Si è lavorato molto per fare arrivare le ragazze pronte ad un appuntamento così importante ma un ringraziamento deve andare alle società per il prezioso lavoro quotidiano che portano avanti. Nelle varie partite è emersa una notevole differenza con le altre regioni, che comunque potevano vantare anch’esse giocatrici di primo livello. Questo è dovuto al gioco corale che abbiamo saputo esprimere e anche alla qualità di alcune singole atlete: come ho avuto modo di dire anche direttamente a loro, in diverse hanno le carte in regola per fare parecchia strada. Il movimento femminile della Liguria ha dimostrato anche in questa occasione di avere un enorme potenziale e di poter regalare grandi soddisfazioni. Sarebbe bello vederlo crescere ulteriormente sia nella nostra regione sia a livello nazionale”.

La rosa della Liguria: Giulia Scigliano, Giulia Sponza, Margherita Minuto e Matilde Lombardo (US Locatelli), Giulia Bozzo, Arianna Lava, Lucia Virzi, Carlotta Paganuzzi e Giulia De Capitani (Bogliasco 1951), Chiara Armenante, Matilde Gallettini e Rebecca Novella (Sori Pool Beach), Alice Dellavalle (RN Imperia), Lara Bianco e Francesca Lucignani (Rapallo Pallanuoto).