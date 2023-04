Campionato Regionale di Trampolino Elastico e Minitrampolino: i risultati della Ginnastica Riviera dei Fiori

Domenica 2 Aprile, presso la palestra dedicata alla ginnastica all’interno del Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, si è svolta la terza Prova del Campionato Regionale di Trampolino Elastico e Minitrampolino. Da alcuni anni, visto che in Liguria questa sezione olimpica della FGI viene praticata dalla sola Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, i Comitati Regionali Lombardia, Piemonte e Valle D’ Aosta e Liguria, si sono adoperati per unire le prove in un’unica sede. Dopo Milano e Torino, è stata la Riviera ad organizzare questa serie di gare, impegnative sotto l’aspetto tecnico ma anche organizzativo per la tipologia di attrezzature necessarie.

All’evento che prevedeva le gare individuali di trampolino silver (programma agonistico nazionale con l’esecuzione di 10 salti per l’esercizio obbligatorio e una seconda esecuzione con programma libero) e di minitrampolino individuale e syncro , novità introdotta nella sezione per rendere le gare più interessanti e gratificanti per i ginnasti. A Sanremo erano presenti la Milano 2000, la Ginnastica Sanpietrina , il CH4 e il Centro Sportivo Robilant di Torino e la Riviera che ha organizzato la manifestazione assegnata dal CR Liguria.

"Per la Riviera hanno gareggiato, in entrambe le tipologie di gare, 28 ginnasti che hanno potuto vivere una bella giornata di sport, gratificante anche nel confrontarsi con coetanei di altre regioni. Preziosa la collaborazione della DTRTE Giulia Bellone, dei giudici Nicla Londri e Alice Nocerini ,del referente regionale dei segretari di gara Danilo La Barbera e dei tecnici societari Elisa addiego, Damiano Giunta, Samuele Perotti e il direttore sportivo Alice Frascarelli.Sempre disponibile ed utile in campo gara la nostra ginnasta senior Alice Eremita . Questi i podi ottenuti nelle classifiche unificate del trampolino: Allieve femminili 1, oro per Rebecca Falcidia, argento Mia Bertonasco 4 Noemi Giancaterino , a seguire Diletta Catroppa e Giulia Di Francesco. Allieve F2 Argento per Alice serini, bronzo per Raffaella Cantagallo , a seguire Sofia Perotti e Annalisa Driza.Junior 1 F 1 posto per Matilde Sappia, 7 Roberta di Michele 8 Cecilia Carlo e Giulia Germano.Junior 2 F 1 Alice Dosio, 2 Elisa Voci e 3 Alison Della Valle.Per le gare maschili 1 classificato negli Allievi 1 Pietro Serini, 2 Samuele Lombardo , 3 Giacomo Cioffi 5 Andrea Driza. Negli allievi 2 oro per Yan Rybaltouski.Bene anche le nostre giovanissime classe 2015/2016 Bice Manzo, Alice Spelta e Matilde Mollo.Tutti i ginnasti hanno preso parte alla gara di minitrampolino ottenendo ottimi risultati e qualificandosi per le finali nazionali in programma a Fano per fine maggio" - raccontano dalla società di Sanremo.

"Per le attività non competitive, grazie alla collaborazione nata durante l'emergenza covid’ tra la Riviera dei Fiori, l’Olimpia Basket e la Nuova Lega Pallavolo, è partita la sessione di primavera del Green Camp Sanremo 2023. - ricordano - In questa 4 edizione che, grazie alla collaborazione col Comune di Sanremo nell’ambito del progetto Sport nei Parchi, e la disponibilità dell’Istituto Scolastico Sanremo Centro Levante, continua a svolgersi con attività multisport all’aperto presso i giardini di Villa Nobel ed il cortile della Scuola Media Pascoli, oltre al volley, alla ginnastica ed il basket, vengono praticate il judo in collaborazione col Budo Sanremo e l’arrampicata con la Geco Climb .L’attività si svolge su due giorni settimanali e prevede anche lo svolgimento dei giochi e proposte sportive dei Centri Coni ai quali le Società hanno aderito nel gruppo denominato Imperia 6".