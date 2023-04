Beach Volley: campionato società a Laigueglia, quinto posto per la coppia delle Grafiche Amadeo

Con la sosta pasquale e la pausa per la Serie C di Volley, è andata in scena a Laigueglia la tappa del campionato per società di Beach Volley dove la Grafiche Amadeo con la coppia Gioele Gazzera - David Badalotti ha ottenuto un buon quinto posto. Intanto domenica la squadra delle Grafiche Amadeo riprenderà il campionato giocando in trasferta a Genova contro il volley Acli Santa Sabina per continuare la corsa promozione.