Festa della Liberazione: venerdì incontro per parlare delle fortificazioni del Vallo Alpino durante la guerra

Domani, venerdì 14 aprile, alle 16,30, nella Sala Punto d’incontro Coop di Sanremo, (ingresso adiacente punto vendita di C.so Matuzia) si terrà la conferenza "Memorie di guerra, I forti della Linea Maginot e del Vallo Alpino - Dal Balcone di Marta a Sospel, da Vievola a Saint Agnes". L'iniziativa rientra nell’ambito del programma di attività sociali ‘Corsi & Percorsi’ dell’Associazione Tempo Libero di Coop Liguria, la Sezione Soci Coop di Sanremo e si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione 2023.



L'incontro sarà accompagnato dalla proiezione di suggestive immagini a cura di Marco Macchi, studioso della storia e delle tradizioni del territorio. "Vantano una storia antica le fortificazioni nell'estremo Ponente ligure dal XIII secolo fino all'ultimo conflitto mondiale; attraverso queste postazioni è così possibile rivivere alcune importanti vicende del nostro Paese sia sotto il profilo militare che delle comunicazioni. - spiegano i promotori dell'iniziativa - Dopo la spartizione tra Provenza e Repubblica di Genova della Contea di Nizza, infatti, la Val Roja divenne terra di confine. La parte bassa divenne possesso della Repubblica di Genova, in mezzo del Regno di Provenza e in alto della Contea di Tenda e Briga. Dal 1388 ai provenzali succedettero i Savoia con la Contea di Nizza e infine, nel 1860, con la cessione operata dal Cavour, fu il turno dei francesi".



"A questo periodo risalgono i primi forti, quando l'Italia nel 1883 si alleò con Impero austroungarico e Germania. Furono edificati in cima alla Val Roja per impedire un attacco francese al Piemonte. Ma il maggiore sforzo, da entrambi i lati del confine, fu fatto in vista del secondo conflitto mondiale. Da parte francese si edificarono alcuni forti sul modello della Linea Maginot; da parte italiana si edificarono una miriade di postazioni difensive di quello che fu detto Vallo Alpino” - concludono.