È uscito il libro "Orchidee spontanee dell'estremo ponente ligure" di Mauro Ottonello e Santino Pavone

Un monumentale libro di 328 pagine è l'ultima novità della casa editrice Philobiblon di Ventimiglia. Titolo: "Orchidee spontanee dell'estremo ponente ligure". Lo hanno scritto Mauro Ottonello e Santino Pavone.

Un'opera che rappresenta la sintesi di decenni di studio sul territorio provinciale imperiese. “...il primo vero esempio - così dalla prefazione di Umberto Ferrando - di atlante orchidologico non solo per il territorio imperiese ma direi per l'intera Liguria. Infine, cosa non di poco conto quando si ha a che fare con una famiglia complessa come le Orchidaceae e soggetta a frequentissime revisioni tassonomiche, questo libro è il frutto di un lavoro aggiornatissimo, che è riuscito a tener conto delle più recenti novità nomenclaturali. A tutto questo si aggiunge il censimento delle specie, che notifica per la prima volta un dato quantitativo di presenza che ha non pochi risvolti sorprendenti”.