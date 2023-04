Ormai nessuno pensava di poter vedere ancora la neve nell'entroterra imperiese. E invece, le foto si riferiscono a Ville San Pietro, nel comune di Borgomaro, appunto nell'entroterra della valle del Maro, sono caduti quelli che si sperano siano gli ultimi fiocchi della stagione imbiancando strade e prati.

Fino a qualche settimana fa non c’erano neppure le temperature per poter ipotizzare un simile evento meteo, ma dopo essersi fatto desiderare l'inverno non sembra abbia l'intenzione di andarsene.