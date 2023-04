Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 13 a lunedì 16 aprile, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 13 APRILE



SANREMO



9.30-13.00. Per l’evento a cura dei Lions 'Alert Team', conferenza su ‘La Provincia di Imperia da secoli a rischio di terremoti ed alluvioni ed oggi anche siccità. Conoscere ci aiuta a prevenire i rischi e a salvarci la vita’ con interventi mirati a far conoscere i Piani di Emergenza Comunali delle città di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, le attività di Protezione Civile, le problematiche connesse alla deforestazione, all’erosione delle coste, al dissesto idrogeologico. Teatro Dell’Opera del Casinò



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero, fino al 16 aprile

9.45. Terza gita del calendario escursionistico senior del CAI (sezione di Sanremo): facile escursione nei boschi che circondano San Romolo, nell’entroterra sanremese. Ritrovo presso il prato di San Romolo, info 333 5901304

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero



17.00. Per il ciclo ‘The Future We Imagine’ (il futuro che immaginiamo), incontro con lo scrittore ‘Gianmarco Parodi’ sul ’Mestiere dello scrivere’: un viaggio attraverso le sue esperienze di scrittore e di docente di scrittura creativa. Evento a cura Centro di Solidarietà l'Ancora a Villa Citera, ingresso libero

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

18.30. Per ‘Libri Insieme – Imperia città che legge’, il mental coach Francesco Fabiano presenta il suo ultimo libro ‘Il potere della leggerezza’ edito da Baldini+Castoldi. Evento a cura della libreria Ubik di Imperia Oneglia. Sala convegni della Biblioteca ‘Lagorio’ in Piazza De Amicis 7, ingresso libero

VENTIMIGLIA



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



15.30. Conferenza di Enzo Barnabà su Grimaldi, sulla storia e sull’attualità della frontiera in occasione della presentazione del libro ‘Il Passo della Morte’. Chiesa di San Francesco della città alta

BORDIGHERA



9.00-18.00. Seminario di Studi dedicato all’archeologia subacquea, ai relitti e al commercio in età romana. Evento a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, Università degli Studi di Milano e Soprintendenza Archeologia della Liguria. Museo Bicknell (locandina)



16.00. Inaugurazione mostra ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’ con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. ‘Volti e Mare di Bordighera’: mostra con disegni e dipinti di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 20 aprile

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (12 partite, 3° turno). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)

19.00. Per ‘les Rencontres Philosophiques de Monaco’, incontro dal titolo ‘La Justice’(La Giustizia): Presenta Raphael Zagury-Orly, filosofo, membro fondatore. Con la partecipazione di studenti e docenti di filosofia dell'Institution François d'Assise – Nicolas Barré e del Lycée Albert 1er de Monaco. Théâtre Princesse Grace, ingresso gratuito in base ai posti disponibili (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

VENERDI’ 14 APRILE



SANREMO



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero, fino al 16 aprile



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell'ambito degli incontri promossi dall'Unitrè, conferenza dal titolo ‘Giardini ed orti mediterranei: come coltivare con poca acqua’ con relatrice Daniela Montina, contitolare dell'omonimo vivaio di Cisano sul Neva. Museo civico in piazza Nota

16.00. Convegno ‘Floricoltura e Agricoltura a Ponente’ a cura della Società di Mutuo Soccorso: giornata di approfondimento sulle prospettive economiche e sociali del settore primario sul tema ‘L’agricoltura mentre sfida la competizione internazionale affronta il cambiamento climatico: le opportunità per le imprese dal PSR e PNRR. Sala della Federazione Operaia Sanremese Via F. Corradi, 47 (locandina)

16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero

17.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), nel centenario calviniano la professoressa Manuela Ormea presenta ‘Il mondo che verrà. Incontri con l’altrove di Italo Calvino’ (Lo studiolo). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero



18.30. Presentazione del libro ‘No grazie! do solo un occhiata - la vendita in negozio. Metodi semplici ed efficaci che invogliano il cliente all’acquisto’ di Vincenzo Basile (Antea edizioni). Confartigianato Imperia in c.so Nazario Saurio 36, info e prenotazioni 379 1824066



21.00. ‘Con calma e per piacere’: nuovo spettacolo dei ‘Pirati dei Caruggi’, gruppo di comici formato da Alessandro Bianchi, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Fabrizio Casalino. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



18.00. Per la rassegna ‘Master 33 giri’, conferenza di Stefano Senardi su Vinicio Capossela. Conduce Maurilio Giordana. Sala Convegni della Biblioteca L. Lagorio, evento gratuito

21.15. Per la rassegna ‘Venghino Signori’, ‘Uluç Alì’ (L'ultimo grande corsaro): spettacolo teatrale di e con Gianni Oliveri. Regia di Giancarlo Fares. Teatro de Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 3297433720 (più info)



21.15. ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Lo spettacolo pone l'accento su una parte dell'Italia degli anni '60 e '70 attraverso le canzoni di lotta e di protesta di quel periodo, narrate da Renato Donati e cantate da Pier Di Pasqua. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513

VENTIMIGLIA



9.30. ‘Giornata del Mare e della Cultura Marinara’, istituita nell’ambito della riforma del Codice della nautica approvata nel 2018, viene celebrata a Cala del Forte in collaborazione tra la Direzione della Marina, lo Yacht Club Cala del Forte e il Circolo Velico Ventimigliese. Info +39 389 1410222 (locandine a questo link)



10.00-20.00. ‘Toys and Tender’ (1ª edizione): evento espositivo dedicato alla combinazione dei giocattoli installabili a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) con i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva). Porto di Cala del Forte, ingresso libero, fino al 16 aprile (più info)

15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile



BORDIGHERA



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-21.00. Notte Internazionale della Geografia 2023 con relatori: Daniela Gandolfi (responsabile IISL) Giuseppe Garibaldi (presidente AIIG), Alessandro Carassale (socio AIIG), Franco Banaudi (socio AIIG) e Giovanni Russo (bibliotecario IISL) + visita guidata al giardino botanico a cura di Claudio Littardi+ interventi musicali a cura dei maestri Paolo Bianchi al pianoforte e Gianni Gollo al flauto. Museo Bicknell (locandina)

17.00-19.00. ‘Volti e Mare di Bordighera’: mostra con disegni e dipinti di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 20 aprile

DIANO MARINA



15.30-20.30. Gara di Pesca Surfcasting valevole per il Campionato regionale individuale, organizzata dalla ASD Lampa Longu. Specchio acqueo davanti alla città anche domani

16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘BSL’ a cura della Croce d’Oro di Cervo. Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

ENTROTERRA

MOLINI DI TRIORA

19.30. ‘Agriteatro’: rassegna teatrale con compagnie della Provincia di Imperia, basso Piemonte e Marche con abbinamento di un piatto della tradizione delle Alpi Liguri. ‘Zanni Ed Altri Incidenti’ di e con l’officina saltimbanchi (Diano D’Alba). Agriturismo ‘La fontana dell’Olmo, Via Regina Margherita ad Agaggio Inferiore, info 349 7895886 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (8 partite, ¼ di finale). Monte-Carlo Country Club, fino al 16 aprile (più info a questo link)



NICE



10.00-19.00. Nice Art Expo 2023: salone internazionale d’Arte Contemporanea di Nizza. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 16 aprile (più info)



SABATO 15 APRILE



SANREMO



9.30-12.30. ‘Quarantautori’: ultimo giorno della mostra con quaranta ritratti a mezzatinta eseguiti dall’illustratore sanremese Larry Camarda, scelti per importanza storica e personale dall’artista. Sede del Club Tenco all’interno dei magazzini della ex stazione ferroviaria in lungomare Italo Calvino, ingresso libero



10.00. ‘I Dehors - Una funzione strategica irrinunciabile per il turismo e la ristorazione, luoghi d'incontpo tra le bellezze della città e del territorio’: convegno organizzato da CNA Nazionale e CNA Imperia. Villa Nobel, Corso Cavallotti



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota, fino al 16 aprile (h 10/12-15/19)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)



16.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Alle 17 il botanico Marco Damele presenta ‘Il mio erbario. Uno strumento di promozione e tutela della biodiversità’ (Edizioni Zem). Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero

17.00. ‘Virtuosismo violinistico melodie struggenti, ritmi e brillante invenzione timbrica’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Dian Tchobanov con Gernot Winischhofer al Violino. In programma musiche di Luppi, Berlioz, Massenet, de Sarasate/ G. Bizet, Dvoràk. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



21.00. Raphael Gualazzi in concerto. Teatro Ariston (da 25 a 40 euro), info e prenotazioni 0184 506060

IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 22ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Borgo Marina, anche domani (i dettagli a questo link)



10.00-19.20. Convegno capovolto ‘la scuola che vorrei’ (2ª edizione). Evento a cura dell’Associazione Genitori Attivi. Polo Universitario Imperiese, ingresso da Via Gavi (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

21.15. Per la rassegna ‘Venghino Signori’, ‘Uluç Alì’ (L'ultimo grande corsaro): spettacolo teatrale di e con Gianni Oliveri. Regia di Giancarlo Fares. Teatro de Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 3297433720 (più info)

22.00. Concerto dei Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri. Centro Sociale Autogestito La Talpa e l’Orologio, via Argine Destro 625

VENTIMIGLIA



9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

10.00-22.00. ‘Toys and Tender’ (1ª edizione): evento espositivo dedicato alla combinazione dei giocattoli installabili a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) con i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva). Porto di Cala del Forte, ingresso libero, fino al 16 aprile (più info)



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

15.00. Nell’ambito della mostra-evento ‘La Ferrovia della Val Roia’, relazione di Roberta Cento Croce, Presidente FAI Liguria, e di Gianni Dall'Aglio, delegato, sul tema ‘La Ferrovia delle Meraviglie’ + relazione introduttiva dell'Avv. Luca Fucini, Console Onorario di Francia per la Provincia di Imperia, sul tema ‘Giuseppe Biancheri e l'eredità napoleonico-risorgimentale + intercento dello storico Aldo A. Mola su ‘II secolare triangolo ferroviario italo-francese: per la costa o sotto i monti?’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta



16.00. Per la rassegna ‘La Stampa al Museo’, il giornalista Claudio Paglieri presenta ‘Il conte Attilio e il romanzo storico’. Dialogare con l’autore Marzia Fontana, giornalista de ‘La Lettura’ del ‘Corriere della Sera’. Forte dell’Annunziata, ingresso libero



17.00. ‘In Viaggio per Grimaldi e dintorni’: proiezione di cartoline d'epoca, racconti ed aneddoti a cura di Raimondo Pittaluga. Sede della SOMS in Via della Pace a Grimaldi. Segue rinfresco, ingresso libero

21.00. ‘La Traviata delle Camelie’: viaggio con musica dal vivo da ‘La signora delle Camelie’ di Alexandre Dumas a ‘La Traviata’ di Giuseppe Verdi, in compagnia di un narratore, David Riondino, di un incredulo spettatore della vicenda, Dario Vergassola, e della voce del soprano Li Beibei, che interpreta alcune arie verdiane di Violetta. Teatro Comunale (acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



14.30-17.30. Laboratorio di Scrittura autobiografica (4 incontri) ‘Le stagioni della vita’ con Mary Del Barba e Daniela Bruno, conduttrici di Corsi di scrittura dal 2016. Sede dell’associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano, info 320 0221011

16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero

17.00-19.00. ‘Volti e Mare di Bordighera’: mostra con disegni e dipinti di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 20 aprile

OSPEDALETTI



8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

16.30. Per la rassegna ‘È tempo di Libri’, Alberto Politi presenta la ristampa di ‘Terra Nostra Intemelia’ dello scrittore e poeta dialettale Maestro Vincenzo Jacono. Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, ingresso libero



SAN LORENZO AL MARE



21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘La rosa non ci ama’: spettacolo con Cloris Brosca e Gianni De Feo. Regia Gianni De Feo. Sala Beckett del teatro dell’Albeo, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

DIANO MARINA



15.30-20.30. Gara di Pesca Surfcasting valevole per il Campionato regionale individuale, organizzata dalla ASD Lampa Longu. Specchio acqueo davanti alla città anche domani

15.30. & 17.00. 5ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15.30) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella (h 17), anche domani



16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)

CERVO



14.30-20.00. Corso di formazione di Body Drumming per insegnanti di ogni ordine e grado, organizzato dall’Associazione San Giorgio di Cervo, con Riccardo Pinotti. Sala del Castello dei Clavesana in Piazza Santa Caterina, anche domani (più info)



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Mario Desiati (vincitore Premio Strega 2022) in Lectio ‘La stanza degli spiriti’. Introduzione a cura di Daniela Tallone, docente di lettere dell’Istituto Ruffini di Imperia, letture a cura degli studenti giurati al Premio Strega Giovani. Letture a cura di Olga Gironi. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

11.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (4 partite, ½ finali). Monte-Carlo Country Club (Primo Doppio: Dalle ore 11.30; Primo Singolare; Non prima delle ore 13.30; Secondo Singolare: Non prima delle ore 15.30; Seguito da: Secondo Doppio), fino al 16 aprile (più info a questo link)



20.00. ‘Da un sogno all'altro’: Concerto sinfonico con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Momo Kodama (pianoforte). In programma: Gounod, Fauré e Debussy. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Nice Art Expo 2023: salone internazionale d’Arte Contemporanea di Nizza. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 16 aprile (più info)



DOMENICA 16 APRILE



SANREMO



7.00. Escursione ad Anello Montalto - Carpasio - Glori – Montalto tra borghi, campagne e santuari nella media Valle Argentina, toccando angoli poco noti dell’entroterra. Evenro a cura della sezione di Sanremo del CAI (12 euro). Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione FS), info 335 5492233 (Adriano Ferrandini)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Verde clandestino – Il Verde spontaneo in città’: ultimo giorno della mostra realizzata dal giornalista e blogger Fabio Balocco, costituita in parte da foto e in parte da pannelli, sul verde spontaneo in città per distinguerlo dal verde curato dei giardini. Museo civico a Palazzo Nota (h 10/12-15/19)



10.30-19.00. Mostra Multisensoriale 170° Vincent Van Gogh. Locali Whisky a Gogo del Teatro Ariston, ingresso libero, fino al 17 aprile (h 10.30/12.30-16.30/19)

10.30-19.00. ‘Mondo Vegetale, opere d’arte viventi. Erbe ed erbari’: mostra dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Calvino. Evento a cura di Italia Nostra Ponente ligure, ‘Associazione Amici di Libereso Guglielmi’ e Comunità Evangelica Luterana. Chiesa luterana di Corso Garibaldi, fino al 22 aprile, ingresso libero (h 10.30/12.30-16.30/19)

12.30. Arrivo della Ultramaratona Milano-Sanremo di 285 Km sul tracciato della Classicissima di ciclismo. Arrivo in corrispondenza dei Bagni Lido (per saperne di più cliccare questo link)

IMPERIA

10.00. ‘Sol&vento – Energia di Primavera’: 22ª edizione del Festival Internazionale di aquilonismo con Aquiloni spettacolari da tutto il mondo, Giochi e laboratori per bambini. Stand tecnici, alimentari ed artigianato. Borgo Marina, anche domani (i dettagli a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

15.00-17.00. Secondo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957

17.00. Per la rassegna ‘Venghino Signori’, ‘Uluç Alì’ (L'ultimo grande corsaro): spettacolo teatrale di e con Gianni Oliveri. Regia di Giancarlo Fares. Teatro de Lo Spazio Vuoto, via Bonfante, info e prenotazioni 3297433720 (più info)

VENTIMIGLIA



8.30. XXI Passeggiata di Primavera a cura del CAI di Ventimiglia: camminata panoramica non competitiva adatta a tutti di circa 10 Km ca. Iscrizioni ore 8.00 piazza Marconi (Marina San Giuseppe) partenza ore 9.30 (adulti 12 euro, bambini fino 12 anni 6 euro. Ristoro finale. Consigliato abbigliamento da trekking (più info)

10.00-18.00. ‘Toys and Tender’ (ultimo giorno della 1ª edizione): evento espositivo dedicato alla combinazione dei giocattoli installabili a bordo degli yacht (giochi acquatici e piscine, lettini, droni sottomarini, acqua scooter, seabike, seabreacher) con i mezzi di appoggio alle navi più grandi (gommoni, scialuppe per barche da regata e da turismo e mezzi cabinati e dotati di stiva). Porto di Cala del Forte, ingresso libero (più info)

10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



15.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta

15.30. Nell’ambito della mostra-evento ‘La Ferrovia della Val Roia’, Mario Dalmasso del Comitato Spontaneo ‘Un Treno e un Parco per l'Europa’ relazione su ‘Un Treno per lo sviluppo sostenibile transfrontaliero’. Alle 16, chiusura del convegno alla presenza degli amministratori locali, provinciali e regionali francesi ed italiani. Alle 17, Concerto dell'Orchestra filarmonica giovanile Città di Ventimiglia. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta

VALLECROSIA

9.00. 19ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822

16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, ‘Cinemusica’: concerto con Arie tratte dalle più celebri colonne sonore. Soprano: Veronica Ioppolo. Baritono: Marco Galli. Pianoforte: Adriana Costa. Sala Polivalente, via Colombo, ingresso libero

BORDIGHERA



16.00-19.00. ‘Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache’: mostra con opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme e con dipinti di pittori americani testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. A cura dell’Archivio Balbo. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 7 maggio, ingresso libero



17.00-19.00. ‘Volti e Mare di Bordighera’: mostra con disegni e dipinti di Rita Della Giovanna. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 20 aprile

OSPEDALETTI



6.00-13.00. ‘Ricordando la Sei Giorni del 1948, prova di regolarità in Vespa

TAGGIA



16.30. Convegno dal titolo ‘Omaggio al nostro concittadino Pasquale Anfossi’ con relatori i Professori: Fabrizio Brezzo, Giovanni B. Martini, Alessandro Barlucchi, Mirco Rebaudo. Introduce Simona Rosciani + concerto della Banda P. Anfossi diretta dal M° Vitaliano Gallo. Evento a cura del Centro Culturale Tabiese Convento dei Padri Domenicani, ingresso libero



DIANO MARINA



15.30. & 17.00. 5ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino (h 15.30) + Esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni di Villa Scarsella (h 17)



16.00. Per ‘Incontri di Primavera’ (1ª edizione), apertura straordinaria dell’Oratorio della SS. Annunziata (davanti al porticciolo ed al ‘mappamondo). All’interno si ammireranno le opere dei fratelli Biasacci da Busca, pittori conosciuti in loco che hanno lavorato con maestria nella valle in epoca quattrocentesca. Visita destinata ai soci dell’Associazione ‘Communitas Diani’

CERVO



9.00-13.30. Corso di formazione di Body Drumming per insegnanti di ogni ordine e grado, organizzato dall’Associazione San Giorgio di Cervo, con Riccardo Pinotti. Sala del Castello dei Clavesana in Piazza Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

10.00. Mercatino artigianale in piazza Vittorio Emanuele (ogni terza domenica del mese)

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante’ in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

11.30. ‘Festa per una sana e robusta costituzione’: giornata di festa organizzata dalla Scuola di Pace di Ventimiglia con l’adesione di numerose associazioni in occasione dei 75 anni dalla promulgazione della Costituzione. Intervengono numerosi relatori. Palabigauda

DOLCEACQUA



17.00. Presentazione del libro ‘Tutti i Colori tranne Uno’ di Luca Ammirati. Evento in collaborazione con il Centro Culturale e Ricreativo e la libreria AmicoLibro di Bordighera. Al termine degustazione con il Rossese di Dolceacqua offerto dalla Cooperativa Maixei. Castello dei Doria, ingresso libero su prenotazione 0184 206666 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



12.00. Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000 Monte-Carlo 2023 (2 partite, Finale del Doppio: 12.00; Finale del Singolare: 14.30). Monte-Carlo Country Club (più info a questo link)

15.00. ‘Il barbiere di Siviglia’: Rappresentazione dell’opera di Gioachino Rossini di Rossini. Direzione musicale Gianluca Capuano, Scenografia Rolando Villazón. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



NICE



10.00-19.00. Nice Art Expo 2023: salone internazionale d’Arte Contemporanea di Nizza. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny (più info)



16.00. ‘Hypersensoriel’: l’ipnotizzatore Messmer torna a presentare le ultime esibizioni del suo spettacolo ipersensoriale. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)

