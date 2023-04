Pallamano: la San Camillo femminile vince a Nizza e conquista la vetta della classifica

Vittoria sofferta in trasferta per la San Camillo Riviera Pallamano Imperia senior femminile, a Nizza contro Il Btp per 26-23.

Con questo successo il team del capoluogo balza in testa alla classifica davanti al Mugens ed al Principato di Monaco. "Era importante tornare da questa trasferta con i tre punti - commenta l'allenatore Antonella Maglio - è stata una partita complicata soprattutto dalle nostre imprecisioni. Una volta recuperata la giusta concentrazione abbiamo avuto ragione di un avversario sempre temibile".

Saranno determinanti le ultime tre gare che la San Camillo Riviera dovrà affrontare prossimamente: "Ogni incontro sarà per noi come una finale - conclude lo stesso tecnico - in questo mimi torneo composto da cinque squadre, noi il Mugens, Monaco, Cagnes e Nizza sarà una lotta sino alla fine. Ricordo che in Francia la vittoria assegna tre punti, il pareggio due e anche la sconfitta genera un punto. In questa classifica le prime tre sono nello spazio di quattro punti tutto è possibile".

San Camillo Riviera: Raffaella Broi (2 reti), Sofia Carenzo, Valentina Cigna 1, Laura Daprelà portiere, Giulia Mantovani 1, Alessia Moisello 1, Alice Olivieri 1, Clara Pellicari 4, Giulia Repetto 9, Maria Traverso 7. Allenatore : Antonella Maglio. Dirigente : Piero Torielli.

Classifica a tre giornate dal termine: San Camillo Punti 13, Mugins Mouans-Sartoux 13, As Monaco 12 e Btp 9 e Cagnes 5.