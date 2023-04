Coda, Winks, Musetti, il pallone dell'Entella e la tuta USA di Messico 1979: piatto ricco su Memorabid per l'Asta delle Stelle

Cinque nuovi cimeli per l'Asta benefica delle “Stelle nello Sport” su Memorabid a supporto della Fondazione Gigi Ghirotti, da quasi 40 anni impegnata a Genova nell’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Il Genoa schiera il suo principale attaccante: l'esperto Massimo Coda, approdato in questa stagione sotto la Lanterna per favorire la risalita nella massima serie dopo le 105 reti messe a segno in 7 stagioni con Salernitana, Benevento e Lecce. Harry Winks, regista in prestito dal Tottenham, scende in campo per la Sampdoria. La Virtus Entella mette a disposizione un pallone Lega Pro autografato dai suoi giocatori. Anche il Park Tennis Genova offre il proprio contributo a sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti con una maglietta sociale autografata da una delle colonne della squadra di serie A: Lorenzo Musetti. Cimelio speciale: la tuta Usa di Mexico 1979 donata da Gian Luigi Corti, capo delegazione della Nazionale Italiana di Pallavolo presente a quell'edizione dei Giochi Universitari.

L’Asta delle Stelle nello Sport è patrocinata da Coni, Cip, Sport e Salute e Ussi Liguria. Le aste sono aperte sul sito www.memorabid.com/stellenellosport e proseguiranno fino alla fine del mese di maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.

Stelle nello Sport, progetto giunto alla 24° edizione, gode del patrocinio e sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e delle partnership istituzionali con Porto Antico e Camera di Commercio di Genova. Sono Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Villa Montallegro, EcoEridania, Biauto Group, Cambiaso Risso, Psa Italy, Iren Luce Gas e Servizi, Msc Crociere e Partner Amiu, Italmatch, Gnv, Ignazio Messina, Decathlon, Panarello, ONHC, Genovarent, Santagata, Costa Edutainment. Patrocinano il progetto Coni, Cip e Sport e Salute in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia.