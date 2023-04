Basket Under19: ampia vittoria del Bvc Sanremo contro la Scat Genova

Ampia vittoria casalinga della squadra Under 19 del Bvc Sanremo contro la Scat Genova, in gara-1 degli ottavi di finale dei playoff regionali.

“Prestazione collettiva importante, abbiamo giocato bene assieme. Siamo pronti per gara-2” ha commentato l’allenatore matuziano Alessandro Deda.

Campionato basket giovanile Under 19 Silver – gara-1 ottavi di finale playoff

Bvc Sanremo – Scat Genova 73-53 (13-14, 24-19, 16-7, 20-13)

Bvc Sanremo: Tufo 20, Fiorini 7, De Febis 17, Markishiq 25, Boero, Moroni 4, Barri, Brignola

Coach: Deda