Automobilismo: gravi problemi all'auto, inizio in salita per il sanremese Vinicio Liguori all'europeo 'Twingo Cup'

Inizio in salita al campionato europeo ‘Renault Twingo Cup’, a Monza, per il pilota Sanremese Vinicio Liguori del Team PMeF Racing Team.

Venerdì, sabato e domenica scorsi, sul circuito internazionale di Monza, si è svolta la prima tappa del campionato Twingo Cup. Come al solito la competizione è molto sentita dai piloti europei, infatti era la griglia più numerosa con 34 macchine al via. La giornata delle prove libere del venerdì vede Vinicio posizionarsi in 13a posizione senza aver forzato troppo, ma al pomeriggio iniziano i problemi proprio nelle qualifiche.

“Ho fatto tesoro dei consigli di Kevin – ci racconta Vinicio - concentrandomi solo sulle staccate, trovando il giusto compromesso tra freno e acceleratore, perché Monza sembra una pista facile ma avendo poche curve e molti rettilinei devi sfruttare al massimo queste due cose, poi in più le Twingo sentono molto l’effetto scia e se esci lento, anche di pochissimo, di passano in cinque. Nelle libere senza forzare molto ero 13° assoluto, per cui benissimo, ma i problemi mi aspettavano subito dopo. Partono le qualifiche e la mia auto inizia a perdere potenza a tratti e così per tutte le qualifiche piazzandomi 19esimo, ottimo tempo contando la scarsa competitività del motore”.

I ragazzi del Team Lema Racing, che gestiscono le Twingo, hanno lavorato per ore nel tentativo di trovare perché la sonda lambda inviava errori alla centralina che entrava in protezione ogni due per tre. Sabato gara 1: stesso identico problema e gara da buttare. I ragazzi del team anno smontato mezza macchina fino a sera tardi per risolvere il problema per svolgere gara 2 al meglio. Ma, purtroppo, non ci sono riusciti: “Anzi – dice Vinicio - la macchina andava peggio di gara 1. Alla partenza ho capito subito che era veramente pessima e, infatti, alla fine del rettilineo di partenza ero ultimo. Fortunatamente durante la gara due vetture si sono girate, così sono arrivato terzultimo”.

Prossimo appuntamento alla fine di aprile in Ungheria, sul mitico circuito Internazionale dell’Ungaroring.