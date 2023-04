Elezioni Imperia: sostegno alla candidata Laura Amoretti del Partito Socialista Italiano e di Imperia di tutti

Il Partito Socialista Italiano ed Imperia di tutti accolgono con grande favore la decisione di Laura Amoretti di continuare il percorso, avviato insieme nei mesi scorsi, candidandosi ‘donna libera e di sinistra’ alle prossime comunali nella lista del Partito Democratico.



“Il nostro impegno per Laura – si spiega nella nota -, iniziato con il convinto sostegno alla sua candidatura a sindaco, ribadita con determinazione in tutte le sedi, come avevamo già annunciato, continua. Ben conosciamo le doti e le capacità di Laura che già cinque anni fa si era candidata con noi, da capolista, e quindi siamo convinti che sarà in grado di portare avanti quel progetto civico ma di chiari contenuti politici che ci ha animato in questi anni. Un progetto di forte rinnovamento della sinistra imperiese che ci ha visti protagonisti negli ultimi dieci anni, dentro e fuori dal consiglio comunale.

Da ultimo con il nostro compagno Roberto Saluzzo che, prima dalla maggioranza all'epoca della giunta Capacci, poi dall'opposizione a quella di Claudio Scajola, ci ha rappresentato in consiglio comunale interpretando pienamente il nostro credo politico, con impegno, dedizione, capacità, coerenza e onestà intellettuale.

La stessa coerenza e onestà che ha determinato la nostra scelta di non partecipare con i nostri simboli ad una non-coalizione a cui non crediamo.

Ma il nostro impegno politico oggi continua, oltre che con il sostegno a Laura, ripartendo proprio da Roberto i cui impegni nazionali recentemente assunti con il Psi non gli impediranno di restare a Imperia fulcro della nostra attività politico amministrativa”.