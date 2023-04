Elezioni Amministrative ad Imperia: Laura Amoretti capolista PD "Felice di aver accettato la candidatura"

“Gli ultimi sono stati mesi intensi, appassionati ma anche difficili. Un alternarsi di prese di posizione, comunicati e conferenze stampa con una domanda che si poneva: sono sempre candidata? E con quale ruolo? Oggi posso rispondere ancora una volta: Laura c'è”.

Interviene in questo modo Laura Amoretti, che era stata presentata come candidata alla carica di Sindaco ad Imperia e che ora è capolista del Partito Democratico. “Ho firmato la mia accettazione di candidatura nella lista del PD – prosegue - in qualità di candidata consigliere: felice di averlo fatto. Mi candido, da donna libera e di sinistra, per continuare a proporre alle mie concittadine e ai miei concittadini un progetto alternativo, condiviso, inclusivo, partecipativo per la città di Imperia. In una sfida elettorale così importante il senso di responsabilità e la fiducia di tanti mi hanno convinta che, al di là del ruolo con cui ci si candida, è importante poter mettere in campo le proprie competenze per concretizzare i progetti necessari per la città che amo, quella in cui io vivo da sempre. E’ per questo che oggi ho messo a disposizione del Partito Democratico la mia candidatura, nell'ottica del contribuire a costruire un progetto per rendere Imperia una realtà a misura di tutte e di tutti, al dì là dei ruoli e dei personalismi”.

“Questo mio impegno – termina - è frutto del sostegno dei tanti amici e compagni del Partito Democratico, che mi hanno sostenuta, e di quelli del Partito Socialista Italiano, che per primi hanno creduto in me e non hanno mai smesso di sostenermi; con loro ringrazio "Imperia di tutti", movimento politico che mi ha dato cinque anni fa l'opportunità di far parte per la prima volta di una squadra. Oggi la mia candidatura a consigliere comunale di Imperia è un atto di responsabilità nei confronti della mia città e di tutte e tutti quelli che hanno creduto e crederanno nelle mie competenze e capacità. Laura c'è, per una città che guarda al futuro”.