Sanremo: ‘Giardini ed orti mediterranei: come coltivare con poca acqua’, una conferenza dell'Unitrè

Venerdì 14 aprile, nell'ambito degli incontri promossi dall'Unitre, alle ore 16 presso il Museo civico di Sanremo si terrà la conferenza dal titolo ‘Giardini ed orti mediterranei: come coltivare con poca acqua’ con relatrice Daniela Montina, contitolare dell'omonimo vivaio di Cisano sul Neva.

Vivai Montina è uno storico vivaio in provincia di Savona a Cisano sul Neva che ha iniziato nel lontano 1936 la sua attività di produzione di piante da frutto con tanta passione e dedizione da parte delle tre generazioni passate in questi 87 anni di attività.

Da anni ha avviato il Progetto Biodiversità con il quale ricerca, recupera e diffonde le varietà antiche di piante fruttifere coltivate tanto tempo fa in Liguria e anche di piante di frutti dimenticati, presenti sul territorio ligure allo stato naturale. Piante e frutti legati ad un uso quotidiano del contadino che una volta viveva dei tesori che la terra offriva. Nell’ambito di questo progetto risalta una collezione di fruttiferi molto particolare ed antica: “Collezione Pomona”, ricerca e recupero dei frutti descritti nella famosa opera botanica Pomona Italiana, scritta da Giorgio Gallesio, storico naturalista ligure, tra il 1817 e 1839.

Vivai Montina negli anni ha ampliato la produzione di piante con la coltivazione di Palme, piante Aromatiche, Piante ornamentali mediterranee per giardini. Ha inoltre nel Garden una vasta scelta di piante fiorite e sempreverdi anche per la casa.

Vivai Montina è Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione Liguria dal 2007 e propone a scuole di ogni ordine e grado visite didattiche con laboratori nei campi e nelle serre. Riceve ogni anno gruppi di italiani e stranieri in vista guidata, che oltre a conoscere la nostra realtà e il nostro territorio con itinerari in vivaio e in aziende vicine olivicole ed apistiche, degustano anche frutti antichi presenti nei campi dedicati e le squisitezze tipiche della Liguria ricavate dai frutti dimenticati.

Per adulti hobbisti e operatori del settore giardinaggio propone in campo corsi pratici di potatura e innesto di tutti i tipi di piante da frutto.

Oggi presenteremo una semplice guida per organizzare e realizzare un giardino mediterraneo ecosostenibile ed ecocompatibile.

Per focalizzare al meglio l’argomento ho seguito molti consigli di una carissima amica ma soprattutto sapiente giornalista orticola, quale Mimma Pallavicini, estrapolati dai suoi tanti libri sulla natura.