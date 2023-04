La Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara a Cala del Forte

La Giornata del Mare e della Cultura Marinara, istituita nell’ambito della riforma del Codice della nautica approvata nel 2018, viene celebrata a Cala del Forte in collaborazione tra la Direzione della Marina, lo Yacht Club Cala del Forte e il Circolo Nautico Ventimigliese, a partire dalle 9.30 di venerdì prossimo.

“Il Mare fa parte del nostro DNA, e al mare dedichiamo la nostra vita professionale con passione e rispetto - dichiara Marco Cornacchia, direttore di Cala del Forte – La Giornata Nazionale del Mare rappresenta il momento ideale per avvicinare al mare giovani e adulti e trasmettere loro i valori che il mare esprime e la nostra esperienza quotidiana. Grazie alla collaborazione con lo Yacht Club Cala del Forte e il Circolo Nautico Ventimigliese siamo riusciti a organizzare questo appuntamento, che ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Ventimiglia di cui siamo orgogliosi e ringraziamo il Commissario Straordinario dott. Samuele De Lucia".

Emiliano Giusmitta, Presidente dello Yacht Club Cala del Forte sottolinea l’impegno profuso: “abbiamo lavorato a lungo insieme a Cala del Forte e al Circolo Nautico Ventimigliese per offrire programma ricco di contenuti concreti a chi verrà a trovarci venerdì 14 aprile. Parleremo di navigare in sicurezza e di come orientarsi in mare. Incontreremo i custodi del nostro mare: la Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Visiteremo il cantiere navale di cala del Forte, impareremo insieme ad armare una deriva, saliamo a bordo di un cabinato a vela. Saremo marinai per un giorno insieme allo staff di Cala del Forte e infine capiremo l'importanza di proteggere e difendere il mare.”

Il mare offre, infatti, una serie di opzioni che spaziano dal divertimento allo sport, dal turismo alla cultura e alla sostenibilità, fino alle numerose opportunità professionali. Per scoprire tutto questo e altre ancora, l’appuntamento è a Cala del Forte presso la sede dello yacht Club, il 14 aprile a partire dalle 9:30.