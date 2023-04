Per la pista ciclabile di Diano Marina, il Comune invita dieci aziende specializzate

Per la sistemazione della strada carrabile e pedonale nel primo tratto di via Saponiera, ovvero da via Dea Diana a via Giaiette, il Comune di Diano Marina ha deciso di avviare una procedura negoziata.

Si tratta di uno step importante per la realizzazione della pista ciclabile. Saranno invitati alla procedura 10 operatori economici individuati mediante sorteggio effettuato tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare alla gara.

Ovviamente dovranno rispondere all’apposito avviso di manifestazione di interesse che dovrà essere pubblicato per 10 giorni consecutivi sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Imperia, all’Albo pretorio e nell’apposita sezione del profilo del Committente del Comune di Diano Marina e su apposita sezione Avvisi dell’Osservatorio Appalti Liguria.

Un’opera che prevede un costo complessivo di quadro economico di 287.050,30 euro di cui 279.222,60 euro per lavori soggetti a ribasso d’asta e 7.827,70 euro per oneri della sicurezza non ribassabili il tutto oltre IVA 10% per un totale di 315.755,33 euro. Somma a disposizione dell’Amministrazione comunale dianese.