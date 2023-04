Nuoto: Pasqua di lavoro ed allenamenti per gli atleti della Rari Imperia Anna Balbis e Marina Acquarone

E' stata una Pasqua di lavoro ed allenamenti per gli atleti della Rari Nantes Imperia, in particolare per Anna Balbis e Martina Acquarone. Già protagoniste ai nazionali di Categoria, le giallorosse hanno staccato il pass per i Campionati Nazionali Assoluti, che si terranno a Riccione dal 13 al 17 aprile: la Balbis per i 100 Rana (dove è argento nazionale tra le ragazze 2009), Acquarone (classe 2006) nei 200 Rana. Una tappa importante per le due giovani, attese da un lungo percorso di crescita.

Sono arrivati inoltre i risultati della classifica a squadre dei Criteria giovanili: in mezzo a tanti colossi, la Rari si è posizionata al 35° posto su 76 club. Ma soprattutto risulta la terza società ligure nella graduatoria dietro a grosse società come Genova Nuoto e Superba che per portate numeriche rimangono ancora avanti.

La soddisfazione è tutta nelle parole del responsabile del settore, Renato Marchelli: “Ci siamo. Siamo lì. Abbiamo ancora numeri minimi rispetto a sodalizi più grandi di noi ma stiamo crescendo in un percorso che comincia a dare risultati. Balbis ed Acquarone andranno agli Assoluti: faranno i primi passi nel ‘nuoto che conta’. Sarà fondamentale per la loro crescita. Io, così come la società, siamo orgogliosi”.