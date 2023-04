Judo: l'armese Lisa Riccio conquista la medaglia di bronzo alla finale di Coppa Italia a Ostia

La finale della Coppa Italia A1 di Judo che si è svolta all'inizio del mese ad Ostia Lido ha visto in gara l’armese Lisa Riccio, Junior cat. Kg. +78 e Lorenzo Rossi, Senior cat. Kg. +100.

Le premesse per un'ottima gara c'erano tutte: gli atleti erano ben preparati e molto motivati, ma il caso ha rovinato le aspettative. Lisa Riccio ha svolto una bella gara, ha combattuto con decisione, mettendo in evidenza una buona preparazione tecnica e fisica che le ha permesso di arrivare fino al terzo gradino del podio ed alla conquista della medaglia di bronzo. Tante speranze erano anche quelle che hanno accompagnato in gara Lorenzo Rossi: anche lui ben preparato e motivato, si accingeva a raggiungere un risultato di spessore, quando un infortunio lo ha bloccato e messo fuori gara. Per lui ci sarà ora un periodo di convalescenza e riabilitazione che lo terrà lontano dal tatami.

Per Lisa Riccio, non c'è tempo di rilassarsi: domenica prossima la aspetta la qualificazione regionale del Campionato Italiano Juniores A2.