Inizio col botto per il Club Nautico di San Bartolomeo al Mare alla “prima nazionale” della classe RSFeva

Dopo tre giorni di mare, vento e sana competizione, domenica 9 aprile è terminata a Marina di Ravenna la prima regata nazionale della classe RS Feva, che ha aperto ufficialmente la stagione. 20 circoli presenti e 56 barche alla linea di partenza, per un evento che ha chiamato a raccolta giovani velisti provenienti da ogni angolo della penisola, per il primo di una serie di appuntamenti che culmineranno, alla fine di luglio, nel mondiale di questa divertente classe velica giovanile, in programma a Follonica.

I giovani protagonisti delle regate hanno concluso nove prove, con un primo giorno di vento via via più sostenuto, fino a oltre 15 nodi e un’impegnativa onda formata. Vento più leggero nel secondo giorno, condizioni che hanno comunque permesso di portare a termine tutte le regate previste. Vento ballerino nel giorno di Pasqua, con una sola prova disputata. Incoraggiante quarto posto assoluto per il Sanbàrt, con Federico Bastini e Carlotta Traverso che, nonostante navighino insieme solo da qualche mese, grazie a una condotta regolare e un primo posto al terzo giorno di regate, hanno terminato la trasferta a un passo dal podio, dietro a due equipaggi di Follonica e uno di Brenzone, ma comunque molto contenti del loro risultato.

Le soddisfazioni per il Sanbàrt sono poi proseguite con l’entusiasmante primo posto Under 14 conquistato dal giovanissimo equipaggio classe 2011 composto da Edoardo Bastini e Samuele Bardelli che, dopo un avvio in chiaroscuro, ha via via impresso un significativo miglioramento alle proprie prestazioni, fino a conquistare il gradino più alto del podio di categoria.

“Siamo davvero felici della crescita del Sanbàrt: essere riusciti a portare in regata sei equipaggi è per il nostro piccolo circolo un motivo di grande orgoglio, soprattutto se pensiamo che, oltre alla scuola vela estiva, oggi anche la squadra sportiva, nata solo nella stagione 2020/2021, conta un soddisfacente numero di atleti che colorano il nostro golfo con le loro vele durante tutto l’arco dell’anno” sottolinea Enrico Solaro, Direttore sportivo del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, che aggiunge: “#cresciamoconilmare, è il nostro motto ed è il modello secondo cui miriamo ad accompagnare i nostri ragazzi nel loro processo di crescita, ispirato a valori condivisi di squadra e di inclusione”.

Gli fa eco Ivan Bastini, Presidente del Club Nautico: “è bello vedere ragazzi che, nel condividere una passione e sotto la guida dei nostri meravigliosi tecnici Luigi Rognoni e Matteo Bonjean, tornano da una trasferta cresciuti, sorridenti e pieni di entusiasmo, perché al Sanbàrt crediamo che, al di là delle classifiche, lo sport della vela sia soprattutto divertimento”.