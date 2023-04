Bordighera, giocatori da tutto il mondo per lo stage di petanque con il campione Diego Rizzi (Foto e video)

Giocatori provenienti da tutto il mondo si sono ritrovati questa sera in via Stoppani 14 a Bordighera in occasione della presentazione dello stage di petanque con il campione del mondo Diego Rizzi, che andrà in scena da domani al Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller. Per l’occasione erano presenti anche il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, l’assessore Stefano Gnutti e il candidato al consiglio comunale per la lista ‘Bordighera Vince Ingenito Sindaco’ Massimiliano Di Vito.

“Ringrazio il presidente del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller per questa bellissima iniziativa" - dichiara il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito - “Il campione del mondo ovviamente attira tanti appassionati di questo sport a Bordighera e noi non possiamo che essere grati alla bocciofila per questa iniziativa”.

Un’occasione unica per i giocatori provenienti da otto paesi (Giappone, Finlandia, Svizzera, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti e Belgio) per poter perfezionare le tecniche di gioco. “I partecipanti sono ventidue persone, sia donne che uomini. Sono arrivate oggi e provengono da tutto il mondo” - fa sapere il campione del mondo 2022 Diego Rizzi, che questa sera ha consegnato a tutti i partecipanti una sacca e una maglia realizzate per l’evento - “Oggi hanno già provato i campi giocando e si sono divertiti. Sono tutti contenti e non vedono l’ora di iniziare domani mattina lo stage con me”.

L’evento è organizzato in collaborazione col Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller fondato nel 1951. “Siamo orgogliosi che Diego Rizzi abbia deciso di organizzare nel nostro circolo questo stage. Ringraziamo anche le autorità cittadine che si sono dimostrate disponibili ed entusiaste ad accompagnarci in questo viaggio” - afferma il presidente del Circolo Boccistico Cav. Giulio Biancheri-Muller Angelo Gazzelli - “Questa sera si è svolta la presentazione dello stage con, alla fine, un rinfresco. Domani, invece, inizierà l’attività con Diego Rizzi che si terrà dalle 9.30 alle 12.39 e dalle 15 alle 18. Le attività proseguiranno giovedì 13 aprile sempre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Alle 20 vi sarà la serata di gala durante la quale si terranno le premiazioni e la consegna di riconoscimenti ai partecipanti allo stage. Avverrà anche la consegna di una targa da parte del Comune al campione del mondo e la consegna di una targa da parte del circolo Biancheri Muller agli amici del Club Frejus International Petanque, club di appartenenza di Diego. Parteciperanno autorità e anche il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito”.

Bordighera, perciò, continua a puntare anche su un turismo sportivo. “E’ uno degli obiettivi che ci siamo prefissi nel mandato attuale e che vorremo continuare a prefissarci per il prossimo futuro“ - dice l’assessore allo Sport Stefano Gnutti.