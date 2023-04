Imperia: elezioni Amministrative, giovedì prossimo al cinema Centrale le liste che appoggiano Claudio Scajola

Scendono in campo le squadre. Dopo la presentazione del programma e dei simboli, è la volta di tutti i candidati delle tre liste civiche a sostegno di Claudio Scajola. L’appuntamento per la presentazione alla cittadinanza è giovedì prossimo alle 18, al Cinema Centrale in Via Cascione.

Le tre liste sono: ‘Avanti con Scajola Sindaco’, ‘Insieme con Scajola Sindaco’ e ‘Prima Imperia-Scajola Sindaco’. Al loro interno sono rappresentate le diverse anime della comunità imperiese: giovani e meno giovani, lavoratori dipendenti e autonomi, amministratori uscenti e persone alla prima esperienza, residenti del centro e delle frazioni.

“Donne e uomini espressione di posizioni politiche nazionali differenti – scrivono i promotori - ma tutti uniti nella volontà di proseguire il percorso di crescita che la città ha iniziato in questi anni con il sindaco Claudio Scajola. Per rendere Imperia sempre più pulita, sicura, prospera, solidale, viva e proiettata al futuro. Tre liste ma un solo e unico obiettivo: il bene di Imperia”.