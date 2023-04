Taggia: entusiasmante caccia al tesoro 'pasquale' al Nido Girotondo. Le foto

Un’entusiasmante caccia al tesoro 'pasquale' ha arricchito questo periodo di festa al Nido Girotondo di Taggia, organizzata dall'equipe educativa del Nido d'Infanzia comunale 'Girotondo' di Taggia, gestito con la Coop. Nuova Assistenza.

"Mamme e papà insieme ai propri bambini - spiegano dal Nido - hanno perlustrato ogni angolo del giardino, per cercare le 40 uova, nascoste minuziosamente dalle educatrici. Nei giorni precedenti i bambini erano stati coinvolti nei preparativi: hanno creato le uova con la pasta di sale e dopodiché hanno lasciato spazio alla loro fantasia trasformandole in coloratissime Uova Pasquali.



Al termine della simpatica caccia al tesoro, al Nido si sono svolte le premiazioni per la 'Lotteria di Pasqua', evento che la Nuova Assistenza ha esteso ai diversi servizi gestiti in Liguria, in occasione della Pasqua; sono stati così premiati: al primo estratto l’Uovo di Pasqua, al secondo estratto la Colomba Pasquale, al terzo estratto gli Ovetti di cioccolato".