Ventimiglia: incidente stradale tra il confine e la barriera, tre auto distrutte e sei feriti (Foto)

E’ di tre auto distrutte e 6 feriti il primo bilancio dell’incidente di oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30 sull’autostrada, tra il Confine di Stato e la barriera autostradale.

Coinvolto anche un camion, anche se sulla dinamica dovranno lavorare gli agenti della Polizia Stradale. Sul posto è intervenito il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della A10.

Le auto dei soccorritori sono state fatte entrare in corsia contromano, dopo la chiusura del traffico e sotto scorta della Polstrada. Al momento l'autostrada è chiusa in direzione Genova e le auto vengono fatte uscire a Mentone, in territorio francese.