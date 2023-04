Vessalico: turista tedesco riempie la piscina di casa e la frazione Lenzari rimane senz'acqua, interviene il Sindaco

Un turista tedesco riempie la piscina della sua seconda casa e Lenzari, frazione di Vessalico, rimane senza acqua. Troppo grande infatti la piscina rispetto alla vasca che alimenta la rete idrica locale, per l'occasione letteralmente svuotata, e così non c'è stata altra scelta se non quella di chiudere l'acquedotto per una notte con inevitabili disagi per i residenti.

Per ovviare al problema, inoltre, il sindaco di Vessalico Paola Giliberti ha contattato Rivieracqua che ha provveduto al trasporto di acqua potabile nella frazione con una botte. “La vasca è tornata a colmarsi anche grazie al lavoro della sorgente di Lenzari che - come spiegato dalla prima cittadina - garantisce ancora l'approvvigionamento dell'acqua”.

Proprio a Vessalico è tuttora in vigore un'ordinanza del 2022 che vieta l'utilizzo dell'acqua potabile per lavare le auto o, appunto, riempire le piscine. E così, a questo punto, dal Comune si valuta quali provvedimenti intraprendere per punire il comportamento del turista.